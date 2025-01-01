В России выпустили Царь-телефоны в честь инаугурации Путина. Всего за 25 000 евро

Корпус кнопочного телефона под названием Inauguration Diamond отлит из золота 750-й пробы и дополнен вставками из натуральной кожи красного цвета и 95 бриллиантами.

Кроме того, задняя панель украшена гравировкой с изображением герба Российской Федерации и символической копией ордена «За заслуги перед Отечеством» со словами «Польза, честь и слава». Под гербом расположена подпись «Россия», для которой был использован шрифт со специального издания Конституции РФ, на который президент кладет руку во время присяги.

Царь-телефоны выпущены лимитированной серией из семи экземпляров, что обозначает дату инаугурации Путина — 7 мая. Стоимость устройства — 1,9 миллиона рублей (25 тыс евро).

В дизайне iPhone X Inaguration также использованы герб, медальон со словами «Польза, честь и слава» и гравировка, повторяющая зубцы Кремлевской стены. Смартфон имеет альтернативный корпус, на котором вместо герба изображен портрет президента.

Эксклюзивный iPhone X доступен по цене от 258 тысяч рублей (3,5 тыс евро).

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