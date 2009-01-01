Еще одна соцсеть создает свою криптовалюту

Facebook начал работу над созданием собственной криптовалюты, с помощью которой пользователи смогут проводить электронные платежи. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает телеканал Cheddar со ссылкой на источники в компании.

Facebook занялся изучением технологии блокчейна около года назад, однако тогда этим занимался всего лишь один сотрудник.

Сейчас в компании создана рабочая группа не менее чем из десяти человек, которую возглавит, по информации источника телеканала, Дэвид Маркус – вице-президент компании, отвечающий за приложение Messenger.

Официального подтверждения этой информации от Facebook пока нет.

В 2009 году соцсеть экспериментировала с внутренней валютой Facebook Credits, которая позволяла покупать виртуальные товары. Однако эта функция не получила широкого распространения, и компания убрала ее через два года.

Ранее о создании криптовалюты под названием Gram объявил Telegram. Для развития собственной блокчейн-платформы он привлек 1,7 млрд долларов путем публичного размещения токенов (ICO).

Напомним, Facebook также вводит функцию онлайн-знакомств. С ее помощью пользователи смогут находить себе спутников жизни.