YouTube запустит обновленный стриминговый сервис Music

Администрация принадлежащего компании Google видеохостинга YouTube объявила о переименовании платного видеосервиса YouTube Red в YouTube Premium, а также анонсировала обновленную версию музыкального стримингового сервиса YouTube Music. Подробности об этих нововведениях были опубликованы в блоге компании.

В сообщении говорится, что YouTube Music будет доступен в платной и бесплатной версиях. Пользователи последней смогут искать треки и альбомы и получать рекомендации, но им придется прослушивать рекламу. Платная версия, подписка на которую обойдется в 10 долларов в месяц, рекламы не будет, а музыку можно будет слушать в фоновом режиме, а также скачивать на устройство. Подписчики Google Play Music получат доступ к YouTube Music Premium бесплатно, отмечает VC.ru.

Как уточнили в компании, обновленный сервис YouTube Music начнет работу во вторник, 22 мая. С этого дня он будет доступен пользователям из США, Австралии, Новой Зеландии, Мексики и Южной Кореи. В ближайшие недели он также появится и в других странах.

Что же касается сервиса YouTube Premium, то он, как и YouTube Red, позволит просматривать видеоролики без рекламы, в фоновом режиме и офлайн, а также даст доступ к эксклюзивному видеоконтенту. Подписка на него обойдется в 12 долларов в месяц и будет включать доступ к YouTube Music. При этом для действующих пользователей YouTube Red стоимость подписки не изменится и по-прежнему будет составлять 10 долларов в месяц.