Ученые разрешили работникам «тупить» в интернете

Использование интернета на рабочем месте в личных целях не снижает продуктивность сотрудников – оно лишь помогает им справиться со скукой, выяснила команда ученых из Хайфского университета в Израиле и Университета Южной Флориды в США. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Computers in Human Behavior.

Исследователи задались вопросом, влияет ли на продуктивность сотрудников время, проведенное за просмотром сайтов, не относящихся к работе. Они опросили 463 сотрудника одного из американских университетов, выяснив, как часто те предавались бесцельному проcмотру сайтов, какова была их рабочая нагрузка и как часто они практиковали другие контрпродуктивные виды деятельности, например, воровство на рабочем месте. Оказалось, что с проведенным в интернете временем коррелировали скука и недостаточная рабочая нагрузка. С другими видами контрпродуктивного поведения они связаны не были.

Таким образом, заключают исследователи, работники не тратят рабочее время на просмотр сайтов, а справляются с их помощью со скукой во время низкой загруженности. В будущем они планируют выяснить, используется ли просмотр сайтов на рабочем месте в качестве средства для борьбы со стрессом и как именно.