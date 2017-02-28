Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Новый iPhone с изогнутым OLED-дисплеем лишится разъема Lightning. Вместо него Apple оснастит смартфон портом USB-C. Об этом сообщает издание CNet.

Еще по этой теме

По информации источника, разработчики откажутся от фирменного разъема, который использовался в таких моделях, как iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Новый смартфон будет обладать двусторонним 24-контактным разъемом USB-C, являющимся стандартом для многих других устройств.

У iPhone также исчезнет кнопка Home.

Это позволит освободить место для сенсорного экрана, который будет напоминать таковой у Samsung Galaxy S7 Edge.

Реклама

Apple пока не прокомментировала опубликованную информацию.

Ранее сообщалось, что компания заказала у Samsung Display 60 миллионов OLED-панелей для iPhone, который будет представлен в 2017 году. Сумма контракта составила пять триллионов корейских вон.

Еще по этой теме
Наконец выяснили, чем же белый iPhone лучше черного!

Наконец выяснили, чем же белый iPhone лучше черного!

В iPhone 8 установят дисплей от Samsung

В iPhone 8 установят дисплей от Samsung

Apple выпустит красный iPhone 7

Apple выпустит красный iPhone 7


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR

reklama.vesti.lv

Депутат Рады рассказал о праве США претендовать на Крым Новости

Депутат Рады рассказал о праве США претендовать на Крым

Модель в бикини на съемках избила ведущего ТВ Showbiz

Модель в бикини на съемках избила ведущего ТВ

Больного раком Хью Джекмана разводят с престарелой женой Showbiz

Больного раком Хью Джекмана разводят с престарелой женой

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть? Wo&Men

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

Боль латвийцев: Как прожить на 400 евро и не погрязнуть в долгах Новости

Боль латвийцев: Как прожить на 400 евро и не погрязнуть в долгах

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Офисы Центр
Сдают Офисы Центр 848 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
EKSPORTA MENEDŽERIS
EKSPORTA MENEDŽERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 