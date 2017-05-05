В Китае совершил первый полет конкурент Airbus и Boeing

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В пятницу, 5 мая, в Китае из Шанхая поднялся первый узкофюзеляжный самолет местной разработки COMAC C919. Как сообщает китайский телеканал CGTN, прототип вылетел из шанхайского аэропорта Пудон в 14:00 по местному времени. Летные испытания начались с трехлетним опозданием.