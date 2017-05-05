В Китае совершил первый полет конкурент Airbus и Boeing

В пятницу, 5 мая, в Китае из Шанхая поднялся первый узкофюзеляжный самолет местной разработки COMAC C919. Как сообщает китайский телеканал CGTN, прототип вылетел из шанхайского аэропорта Пудон в 14:00 по местному времени. Летные испытания начались с трехлетним опозданием.
Полет продолжался полтора часа. Скорость полета — 170 узлов (315 км/ч).
Самолет C919 рассчитан на перевозку 158 пассажиров в двухклассном салоне. Скорее всего, эксплуатантами нового типа станут преимущественно китайские авиакомпании. Производитель набрал 570 заказов на самолет.
Первым C919 должен получить перевозчик China Eastern Airlines. Ввод машины в коммерческую эксплуатацию намечен на 2020 г.
В COMAC рассчитывают, что к 2035 г. C919 займет треть китайского рынка узкофюзеляжных самолетов и одну пятую мирового.
За 20 лет планируется построить 2300 самолетов этого типа.