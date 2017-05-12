ВИДЕО: В Латвии совершен первый в мире прыжок человека с дрона

 

Фото: Пресс-фото

Латыши реализовали первый в мире полет человека на дроне на большой высоте и прыжок с него. 12 мая 28-моторный дрон, созданный «Aerones», поднял парашютистку Ингу Аугскалну на высоту 330 метров, с которой был совершен запланированный прыжок и приземление с парашютом.

Как проинформировали представителя компании, реализованное достижение указывает на надежность и грузоподъемность технологии дрона, что подтверждает неограниченные возможности его использования как в работах по спасению людей, во время пожаров и для транспортировки, так и в спорте и развлечениях.

Прыжок был совершен в Мали Аматского края при сотрудничестве с Государственным телерадиоцентром, 120-метровая коммуникационная вышка которого использовалась как платформа для прыжка.

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Чтобы снизить потенциальные риски, дрон поднял прыгуна на высоту башни в 120 метров, а затем поднялся на предусмотренную для прыжка высоту.

Подготовка длилась шесть месяцев, во время нее грузоподъемность дрона увеличили до 200 кг, был проведен ряд тестов, в том числе полеты с прыгуном над Даугавой.


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