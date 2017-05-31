Дрон снял новую гигантскую штаб-квартиру Apple

В Сети было обнародовано панорамное видео с гигантской штаб-квартирой Apple, снятое дроном. Грандиозный проект все еще не завершен, однако основная часть работ осталась позади. Ролик был обнародован блогером Мэтью Робертсом.

В видео показано, что в центральном здании, образованном в форме кольца, идут работы по строительству парка, который будет расположен в кругообразном внутреннем дворе здания.

Видео

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К реализации проекта нового кампуса компания приступила еще во времена Стива Джобса.

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