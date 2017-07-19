Samsung извлечет почти 160 тонн ценных металлов из утилизируемых Galaxy Note 7

 

Фото: REUTERS/Scanpix

7 июля компания Samsung выпустила на южнокорейский рынок партию восстановленных смартфонов Galaxy Note 7, которые компания не продала в прошлом году в связи с отзывом и снятием аппарата с производства из-за проблем с батареей, которые стали причиной многочисленных взрывов смартфонов Note 7.

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В общей сложности Samsung намерена продать 400 тысяч смартфонов, получивших обозначение Note FE (Fan Edition), а остальные Note 7 будут утилизированы, как и сообщалось ранее. Как заявили в компании, из смартфонов будет извлечено свыше 157 тонн ценных металлов: золота, серебра, кобальта и меди, пишет GSMArena.

В Samsung также сообщили, что процесс утилизации устройств Note 7 начнется до конца июля, а некоторые детали смартфонов, включая дисплеи, модули памяти и камеры, будут извлечены для повторного использования. Для безопасной утилизации устройств Samsung намерена сотрудничать с южнокорейскими и зарубежными компаниями, а все процедуры будут безвредны для окружающей среды.

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Напомним, главным отличием Note FE от Note 7 является батарея, емкость которой была снижена с 3500 мАч до 3200 мАч. Кроме того, Note FE лишился логотипа Samsung, который располагался под разговорным динамиком Note 7 – теперь название компании и модели устройства нанесено на заднюю поверхность. Наконец, аппарат получил поддержку фирменного голосового помощника Bixby, который дебютировал в Galaxy S8.

В остальном Galaxy Note FE не отличается от подпортившего репутацию компании флагмана. Он оснащен 5,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440*2560 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ основной памяти. Также аппарат получил сканер радужной оболочки глаза, защиту от пыли и влаги и входящий в комплект поставки стилус S Pen.

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