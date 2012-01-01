Microsoft и Facebook проложили самый мощный трансатлантический интернет-кабель

Microsoft объявила о завершении работы по прокладке трансатлантического интернет-кабеля Marea. Помогали редмондскому гиганту в этом Facebook и Telxius. По заверениям компаний, на данный момент это самый мощный подводный кабель, пересекающий Атлантику.

Его пропускная способность составляет 160 Тбит/с, что в 16 миллионов раз больше средней скорости обычного домашнего интернета. Такой показатель эквивалентен 71 миллиону одновременных просмотров потокового видео высокой четкости, пишет 4pda.ru.

Интернет-связь между странами и континентами устроена посредством кабелей, проходящих по дну океанов. Все они образуют ту самую Всемирную паутину. Если же часть сети нарушается, это может оборвать связь между странами. Например, в 2012 году ураган Сенди повредил большинство кабелей, находящихся в Нью-Йорке и Нью-Джерси, которые являются основными точками выхода кабелей на берег. В результате интернет-соединение между Северной Америкой и Европой отсутствовало в течение нескольких часов. Для избежания подобного в будущем кабель Marea был размещен значительно южнее других трансатлантических кабелей. Ко всему прочему, конечная точка Marea в Бильбао обеспечивает удобный выход к сетевым хабам в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Marea проходит на глубине около 3 км, а его длина составляет более 6 600 км при весе около 4 650 тонн. Важно отметить, что проект стартовал в 2016 году и был закончен в рекордные сроки. Огромная пропускная способность этого кабеля позволит удовлетворить растущий спрос на интернет и облачные сервисы. По данным исследования Brookings, к 2020 году доступ в сеть будет у 5 миллиардов человек, что почти в два раза больше, чем на сегодняшний день.