Это надо видеть! Битву гигантских роботов показали онлайн

Сама битва прошла еще в августе. Несмотря на то, что создатели обоих роботов договорились избегать летальных повреждений (не протыкать металл, а лишь гнуть его), после каждого раунда роботов восстанавливали по несколько дней. Поэтому, как объясняли создатели в интервью The Verge, показывать бой в реальном времени было невозможно.

Известно, что битву провели на заброшенном сталелитейном заводе в Японии, без зрителей. Комментировали происходящее Майк Голдберг (известный комментатор MMA) и эксперт по робототехнике Саура Надери (Saura Naderi).

Победителем считался тот робот, кто первым сбил с ног или вывел из строя соперника. При этом выбор веса, мощности, размера и оружия роботов оставался за каждой командой.

Организация мероприятия заняла не один год. Еще в 2015 году американцы вызвали на дуэль японскую команду из Suidobashi Heavy Industry на дуэль. Тогда у MegaBots был робот MegaBot Mk. II, который красочно расстреливал автомобили и т.п. Однако японцы настояли, чтобы обязательной частью сражения была рукопашная хватка. Из-за этого американцам пришлось в спешном порядке собирать деньги с помощью краудфандинговых платформ и строить нового робота, сообщает «Популярная механика».

Американский робот - Eagle Prime - вдвое тяжелее японского, но из-за этого и медленнее.