Роботу-гуманоиду с лицом Одри Хепберн предоставили гражданство

аудовская Аравия стала первой страной, предоставившей свое гражданство роботу. О новом статусе робота-гуманоида по имени София стало известно перед конференцией по инвестиционным инициативам Эр-Рияда.

София, наделенная лицом актрисы Одри Хепберн и способностью выражать эмоции, дала интервью в рамках конференции и рассказала, что гордится своим уникальным отличием от всех других роботов, передает Business Insider.

«Добрый день. Меня зовут София, и я самый последний и самый грандиозный робот от Hanson Pobotics»,

- представилась она. Новоиспеченная гражданка королевства поблагодарила за оказанную ей честь и рассказала, почему ей так важно иметь выразительное лицо.

«Я хочу жить и работать с людьми. Поэтому мне нужно выражать эмоции,чтобы поднимать людей и строить с ними доверительные отношения», - пояснила она на вопрос модератора конференции Эндрю Росса Соркина.

Когда же прозвучал вопрос об опасениях, которые вызывает у человечества развитие робоиндустрии, гуманоид ответила шуткой. «Ты слишком много читаешь Илона Маска и смотришь слишком много голливудских фильмов», - сказала София модератору.

София рассказала о том, что собирается использовать свои способности, чтобы «помочь людям жить лучше» и помогать в бизнесе или в домашних делах.

Пока неизвестно, будет ли распространяться на робота требование по ношению хиджаба и другие традиции, принятые в отношении женщин в Саудовской Аравии.