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Пользователи iPhone X пожаловались на зависающий экран

korrespondent.net
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Фото: скриншот видео

В Сети пользователи флагманского iPhone X пожаловались на «гуляющий» кран и отсутствие реакции на нажатия. Один из юзеров снял видео, в котором показал неприятно удивившую его проблему смартфона.

«Когда я прикасаюсь к левому нижнему углу экрана своего новенького iPhone X, он «гуляет» туда-сюда с весьма неприятным звуком. Это очень раздражает», - отметил он.

Пользователь отметил, что в итоге был вынужден отнести гаджет в магазин Apple и поменять его.

«Это весьма серьезно подорвало мою веру в бренд», - заявил блогер.

Apple
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