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Нет России без Путина и нет Путина без России, или грозит ли Латвии «проверка» НАТО

Русский TVNET
эксклюзив
Фото: Reuters/Scanpix, LETA, коллаж TVNET

В Ригу незадолго до ожидающихся в России выборов президента страны приехали оппозиционные силы в лице бывшего премьер-министра Российской Федерации Михаила Касьянова, аналитика и журналиста телеканала «Дождь» Константина фон Эггерта и профессора Тартуского университета Андрея Макарычева. Русский TVNET побывал на дискуссии, организованной Фондом имени Фридриха Эберта. Михаил Касьянов, в частности пояснил, почему не верит в то, что нынешний режим жизнеспособен, почему граждане все равно проголосуют за Путина, чем это может грозить странам Балтии, и в каком направлении сегодня движется наш сосед, в чем причина того, что оппозиционеры никак не могут договориться между собой и «дать бой» нынешнему режиму. Предлагаем цитаты из его выступления и ответы на вопросы из зала.

1

Не выборы, а референдум о доверии граждан, или Это путь к катастрофе
2

Крым наш или не наш?
3

Другие кандидаты не представляют никакой угрозы
4

А мир не хочет ни уважать, ни договариваться
5

Что будет с Россией? С Украиной?
6

Не правда, санкции работают, или почему у этого режима нет будущего
7

Операция «Преемник» через 6 лет?
8

Надо же проверить, как работает 5-я статья НАТОвских соглашений
9

У нас украли выборы; для Белоруссии есть более интересный вариант
10

Почему так слаба оппозиция?
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