Нет России без Путина и нет Путина без России, или грозит ли Латвии «проверка» НАТО

В Ригу незадолго до ожидающихся в России выборов президента страны приехали оппозиционные силы в лице бывшего премьер-министра Российской Федерации Михаила Касьянова, аналитика и журналиста телеканала «Дождь» Константина фон Эггерта и профессора Тартуского университета Андрея Макарычева. Русский TVNET побывал на дискуссии, организованной Фондом имени Фридриха Эберта. Михаил Касьянов, в частности пояснил, почему не верит в то, что нынешний режим жизнеспособен, почему граждане все равно проголосуют за Путина, чем это может грозить странам Балтии, и в каком направлении сегодня движется наш сосед, в чем причина того, что оппозиционеры никак не могут договориться между собой и «дать бой» нынешнему режиму. Предлагаем цитаты из его выступления и ответы на вопросы из зала.