Выборы в парламент: Новые лица и стратегии, «чёрная» кампания

Обычно летом, после окончания парламентской сессии, политические страсти на время утихают, но в это предвыборное время такой передышки не будет. Политики предлагают новые лица и идеи, чтобы убедить и привлечь избирателей, обращаются к ним с рекламных щитов, рассказывают о своих добрых делах в соцсетях, а также винят оппонентов в организации «чёрных» кампаний. Для каких-то политических сил это будут первые выборы в Сейм, некоторые опытные политики больше не планируют выходить на старт, иные депутаты меняют свою политическую принадлежность - борьба за места в парламенте обещает быть жаркой.

Новые и старые кандидаты в премьеры

Большинство партий и политических объединений, которые заявили о желании участвовать в парламентских выборах, назвали кандидатов на пост премьера. Особых сюрпризов здесь не было - большинство из названных имеют опыт работы в правительстве или являются лидерами своих партий.

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), который сейчас руководит правительством, кандидатом в премьеры назвало нынешнего премьер-министра Мариса Кучинскиса. Таким образом СЗК прервало давнюю «традицию» - на нескольких предыдущих выборах кандидатом на пост премьера был руководитель партии «Латвия и Вентспилс» Айварс Лембергс.

Партнёры но правящей коалиции - «Единство» и национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ - на пост руководителя правительства предложили депутатов Европарламента. Кандидатом на пост премьера от нацобъединения будет Робертс Зиле, а от «Единства» - Кришьянис Кариньш.

Оба политика пообещали отказаться от места депутата в Европарламентe, если у них будет возможность руководить правительством Латвии.

Оппозиционная партия «Согласие» на пост премьера предлагает кандидатуру Вячеслава Домбровского, который на прошлых выборах участвовал со списка «Единства», а также работал в правительстве. Работающее в оппозиции Латвийское объединение регионов (ЛОР) тоже кандидатом на пост премьер-министра назвало политика, который раньше представлял «Единство», - Эдварда Смилтенса.

Партия «Прогрессивные» выдвинула своим кандидатом в премьер-министры председателя партии Роберта Путниса, который одновременно является и кандидатом в министры здравоохранения. Кандидатом Новой консервативной партии (НКП) на пост премьер-министра на предстоящих осенью выборах тоже будет лидер партии Янис Борданс, а «KPV LV» предлагает кандидатуры адвоката Алдиса Гобземса.

Некоторые политические силы, например, объединение «Для развития/За!», «Русский союз Латвии», объединение Латвийской социал-демократической рабочий партии, «Честь служить нашей Латвии» и Христианского демократического союза своих кандидатов на пост премьер-министра пока не назвали.

Во главе угла - здравоохранение, экономика, безопасность

Хоть политики традиционно говорят о решающим значении грядущих выборов, многие названные программные приоритеты пока такие же, как и звучавшие на прошлых выборах - здравоохранение, экономика, безопасность.

Партия «Прогрессивные» первая из партий представила свою программу. В ней приоритетами выдвинуты здравоохранение и социальная безопасность, новая «зеленая» политика и умная экономика. Для «Прогрессивных» это первые выборы в парламент, и они много говорят о «зелёной» политике - охране окружающей среды, о который на прошлых выборах активной дискуссии не происходило.

Лидеры «Единства» на мероприятии, посвящённом подготовке к выборам, тоже говорили о приоритетах:

образование должно быть современным, медицина - доступной, суд - справедливым, зарплаты - достойным, а границы - защищёнными.

О образовании, безопасности, здравоохранении, развитии экономики, решении проблем в сфере демографии говорили политики нацобъединения и СЗК.

А «Согласие» на форуме, где тоже обсуждалась подготовка к выборам в парламент, критиковало правящие партии за нежелание ничего менять и обещало перемены. Но области, про реформы в которых говорило «Согласие», тоже касались образования, социальной сферы и здравоохранения, экономики и других. «Согласие», в отличии от кампаний на предыдущих выборах, в этот раз делает акцент и на европейский ценностях.

Объединиться, поменять партию или не участвовать в выборах?

Готовясь к выборам, многие партии решали вопрос, создавать ли им альянсы. «Единство» решило создать объединение «Новое Единство» вместе с региональными партиями, с которыми сотрудничало и раньше. В объединение «Новое Единство» входят партии «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе», «Тукумсскому городу и краю» и Екабпилсская партия, а Латгальская партия планирует заключить договор о сотрудничестве.

На выборах в Сейм будет участвовать и объединение "Для развития"/За!", ряды которого пополнил депутат Европарламента от "Единства" Артис Пабрикс. Он может стать одним из лидеров списка кандидатов объединения в одном из избирательных округов. Политик, объявив об уходе из "Единства" напомнил, что уже несколько лет говорил о широкой коалиции патриотических и европейских партий на выборах в 13-ый Сейм. "К сожалению, мелочность, интриги и желание любой ценой сохранить старых политиков, чье время прошло, не дает это сделать", - сказал Пабрикс.

Из «Единства» в этом созыве ушли ещё несколько политиков, которые будут участвовать на выборах из других списков, - например, бывший министр сообщения Анрийс Матисс будет лидером списка «Согласия» в Курземе. «Согласие» хотело привлечь «новые лица» в свои списки, и лидером в Видземе, а также кандидатом в президенты партия назвала бывшего епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса. Но он

через полторы недели после номинации заявил, что отзывает свое участие в выборах Сейма, а также не будет кандидатом в президенты от «Согласия».

Некоторые опытные политики говорят о необходимости смены поколений и в выборах участвовать не планируют. Заместитель председателя национального объединения Гайдис Берзиньш и депутат Эйнар Цилинскис не намерены баллотироваться на выборах в Сейм 13-го созыва.

Берзиньш сказал агентству ЛЕТА, что не планирует уходить из политики и останется активным членом ВЛ-ТБ/ДННЛ, «отстаивая консервативные ценности, как и прежде». Цилинскис сказал агентству ЛЕТА, что по окончании срока депутатских полномочий хотел бы работать по специальности - в отрасли, связанной с окружающей средой и климатом.

Участвовать в парламентских выборах не планирует и депутат Илмарс Латковскис, который раньше работал во фракции нацобъединения, а сейчас является независимым депутатом.

«Чёрная» кампания, опасения о вмешательстве в выборы

Многие политики предупреждают, что в предвыборное время в публичном пространстве может появиться неточной и компрометирующей информации, обвиняют оппонентов организации «чёрной» PR-кампании.

Такого «черного» предвыборного периода, каким он будет в этом году, Латвия еще никогда не переживала, в конце июня заявил премьер-министр Марис Кучинскис в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд». Нынешний год выборов будет примечателен использованием многих новых приемов, чтобы повлиять на умы жителей Латвии. Поэтому столь черного предвыборного периода в истории Латвии еще не было, считает он.

В свою очередь президент Раймонд Вейонис предупреждал, что Латвия должна выполнить ряд задач, чтобы подготовиться к отражению возможных кибератак перед предстоящими осенью выборами в Сейм.

Больше 25% нерешивших

По данным опросов в мае больше, чем 25% избирателей ещё не знали, за какую партию отдадут свой голос на парламентских выборах. Данные опроса «Norstat» свидетельствуют, что 26,7% опрошенных не знали, за кого голосовать, а 1,8% не намерены участвовать в выборах. А по данным опроса исследовательского центра SKDS, сделанным по заказу Латвийского телевидения, 27,5% опрошенных не знали, за кого голосовать, а 13,7% не собираются участвовать в выборах.

В опросе «Norstat» 17,1% респондентов заявили, что в мае были готовы проголосовать за СКЗ, а 16,3% - за партию «Согласие». Национальное объединение поддерживало 9,1% респондентов, за «Единство» готовы проголосовать 6,2% избирателей. За Новую консервативную партию свои голоса готовы отдать 6,1% опрошенных.

Партию «Движение «За!«» поддерживают 3,6% избирателей, партию «Для развития Латвии» - 1,8% избирателей. Обе партии сформировали предвыборное объединение «Для развития/За!».

У партии«KPV LV» в мае было 3,5% сторонников, у Латвийского объединения регионов - 3,2%. Партию «No sirds Latvijai» поддерживают 2,1% опрошенных.

Данные SKDS свидетельствуют, что в мае за «Согласие» были готовы проголосовать 19,1% респондентов, рейтинг СЗК был 14,6%. Нацобъединение поддерживали 7% респондентов, «Единство» - 3,7%.

Партию «KPV LV» в мае поддерживали 3% избирателей, объединение «Для развития»/«За» - 3%, Новую консервативную партию - 2,4%, Латвийское объединение регионов - 1,7%, «No sirds Latvijai» - 1,6%, Русский союз Латвии - 1,2%, объединение Латвийской социал-демократической рабочий партии, «Честь служить нашей Латвии» и Христианского демократического союза - 0,4%, партию «Прогрессивные» - 0,4%.