Мнение известного латвийского блогера о трагедии в Добеле: жестоко или честно?

Известная латвийская блогер Ксения Андриянова высказала свое мнение о недавней трагедии в Добеле. Предлагаем ознакомиться с ним и вам.
- Трагедия в Добеле: наркотиков и насилия никто не замечал 6 января 2017 г.
"У меня есть пять вещей, о которых я хочу рассказать Тебе в связи с трагедией в Добеле. Нет, это не будет никакая научно доказанная информация. Не будет и мнения с претензией на абсолютную истину. Это будет опыт: свое детство я провела в социальном доме "общажного" типа в Болдерае, в котором почти каждый день был достоин того, чтобы стать сюжетом в передаче "Горячая точка". Я жила вместе с алкоголиками, наркоманами, преступниками, росла рядом с их детьми и с детской наивностью втягивала в себя тот жизненный опыт, который позволил мне жить в той среде и сохранить себя.
1. Почему соседи не услышали плачущих детей?
Живя в среде, где конфликты не эксклюзивное событие, случающееся пару раз в год, а ежедневный досуг, ты абсолютно тупеешь от шума, слез, ругательств и не воспринимаешь их.
Мой сосед бил свою жену. Бил так, что можно было слышать, как она головой пробивает стену.
Полиция приехала, пригрозила пальцем, и... все продолжилось. Приехела снова - и снова все кочилось на том же. Они быстро поняли, что ничего нельзя поделать, если женщина сама согласна терпеть такое. Больше полицию никто не вызывал. Я же просто сделала погромче мультики в телевизоре, чтобы ничего не слышать. Со временем я вообще перестала это слышать.
Ты не переживаешь из-за звуков, тебя настораживает тишина.
Вот это как раз может говорить о том, что случилось что-то не то.
2. Почему никто не вмешался, нужели все были настолко равнодушны?
Если ты вмешаешься, ты будешь следующим. Легко быть героем, сидя в отремонтированной квартире и пить какао с маршмеллоу. Легко быть героем, вмешавшись в конфликт на улице: уйдешь прочь и больше никогда не встретишь этих людей.
Но если ты сам живешь внутри всего этого и вызвал социальные служы - ты стукач!
Тебя подкараулят в темном углу, испортят твои вещи или наложат какашек в тапки. Поэтому ты мимикрируешь. Ты - такой, как и другие, и только скрываешь, что у тебя немножко побольше денег и совсем нормальная семья.
И тогда ты отупеваешь. Ты проходшь мимо, будто ничего не произошло.
У тебя больше нет того покалывающего ощущения, что нужно бежать, помочь, звать и кричать.
Я видела, как подростка забили до полусмерти. Я прошла мимо, прокручивая в голове поучения отца о том, когда нужно бить, если необходимо отбиться.
3. Почему ничего не далают ответственные учреждения?
Социальные службы заявляют в СМИ, что этот случай - имульс для нас всех. Здрасьте! Чего только не скажешь, чтобы сохранить свое лицо. Учреждения бессильны, если люди сами ничего не желают менять. Учреждения не могут дать рестарт человеческой жизни и его сознанию. Но одно я бы все же посоветовала:
учреждения могли бы раздвать бесплатную контрацепцию, чтобы страдали сами живущие в небалгоприятной среде взрослые, а не их дети.
Поскольку производство детей там находится на уровне кошек или кроликов: ну, так случилось. Хотя, иногда это случается и ради получения пособия, которое потом можно пропить. Нужны беседы и бесплатная контрацепция в надежде, что в этот мир не придет человек, которого этот же мир отымеет.
4. Куда смотрит сиротсикй суд?
Я не знаю, куда он смотрит, но знаю, что изредка он это делает.
К сожалению, неблагополучные семьи - это порой такие прекрасные актеры, что Голливуд на их фоне просто бледнеет.
К визиту службы нужно готовиться. Прибрать комнату, запудрить синяки, отрепетировать неестественно приятный голос и бац, - только посмотрите: мы бедные, но порядочные. Визиты должны быть частыми, спонтанными и даже тоталитарными, без уважения к их частной жизни. Только так можно «раскусить», как обстоят дела на само деле.
5. Что делать?
Я боюсь, что ничего поделать нельзя. Ты не можешь быть там в режиме 24/7.
Ты не можешь поднять на ноги тех, кто хочет валяться в алкогольной коме.
Даже деньги не помогут: сначала обругают, что мало дали, а потом побегут на ближайшую точку. Наблагополучные семьи были, есть и будут. И не нужно тут говорить, что до этого их довела бедность.
Если есть деньги на сигареты, алкоголь и наркотики, значит у них ЕСТЬ деньги, которые тратятся в соответствии с их приоритетами.
Грустно слышать красивые речи о том, как мы после этой трагедии будем думать, что говорить и делать.
Лучше раздайте презервативы. Они дорогие",
- пишет Ксения Андриянова.
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