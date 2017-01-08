Мнение известного латвийского блогера о трагедии в Добеле: жестоко или честно?

"Свое детство я провела в социальном доме "общажного" типа в Болдерае Я жила вместе с алкоголиками, наркоманами, преступниками, росла рядом с их детьми и с детской наивностью втягивала в себя тот жизненный опыт, который позволил мне жить в той среде и сохранить себя".
 

"Свое детство я провела в социальном доме "общажного" типа в Болдерае Я жила вместе с алкоголиками, наркоманами, преступниками, росла рядом с их детьми и с детской наивностью втягивала в себя тот жизненный опыт, который позволил мне жить в той среде и сохранить себя".. Фото: Из личного архива/LETA

Известная латвийская блогер Ксения Андриянова высказала свое мнение о недавней трагедии в Добеле. Предлагаем ознакомиться с ним и вам.

Еще по этой теме

"У меня есть пять вещей, о которых я хочу рассказать Тебе в связи с трагедией в Добеле. Нет, это не будет никакая научно доказанная информация. Не будет и мнения с претензией на абсолютную истину. Это будет опыт: свое детство я провела в социальном доме "общажного" типа в Болдерае, в котором почти каждый день был достоин того, чтобы стать сюжетом в передаче "Горячая точка". Я жила вместе с алкоголиками, наркоманами, преступниками, росла рядом с их детьми и с детской наивностью втягивала в себя тот жизненный опыт, который позволил мне жить в той среде и сохранить себя.

1. Почему соседи не услышали плачущих детей?

Реклама

Живя в среде, где конфликты не эксклюзивное событие, случающееся пару раз в год, а ежедневный досуг, ты абсолютно тупеешь от шума, слез, ругательств и не воспринимаешь их.

Мой сосед бил свою жену. Бил так, что можно было слышать, как она головой пробивает стену.

Полиция приехала, пригрозила пальцем, и... все продолжилось. Приехела снова - и снова все кочилось на том же. Они быстро поняли, что ничего нельзя поделать, если женщина сама согласна терпеть такое. Больше полицию никто не вызывал. Я же просто сделала погромче мультики в телевизоре, чтобы ничего не слышать. Со временем я вообще перестала это слышать.

Ты не переживаешь из-за звуков, тебя настораживает тишина.

Вот это как раз может говорить о том, что случилось что-то не то.

2. Почему никто не вмешался, нужели все были настолко равнодушны?

Если ты вмешаешься, ты будешь следующим. Легко быть героем, сидя в отремонтированной квартире и пить какао с маршмеллоу. Легко быть героем, вмешавшись в конфликт на улице: уйдешь прочь и больше никогда не встретишь этих людей.

Но если ты сам живешь внутри всего этого и вызвал социальные служы - ты стукач!

Тебя подкараулят в темном углу, испортят твои вещи или наложат какашек в тапки. Поэтому ты мимикрируешь. Ты - такой, как и другие, и только скрываешь, что у тебя немножко побольше денег и совсем нормальная семья.

И тогда ты отупеваешь. Ты проходшь мимо, будто ничего не произошло.

У тебя больше нет того покалывающего ощущения, что нужно бежать, помочь, звать и кричать.

Я видела, как подростка забили до полусмерти. Я прошла мимо, прокручивая в голове поучения отца о том, когда нужно бить, если необходимо отбиться.

Здание в Добеле, в котором произошла трагедия

Фото: Здание в Добеле, в котором произошла трагедия

3. Почему ничего не далают ответственные учреждения?

Социальные службы заявляют в СМИ, что этот случай - имульс для нас всех. Здрасьте! Чего только не скажешь, чтобы сохранить свое лицо. Учреждения бессильны, если люди сами ничего не желают менять. Учреждения не могут дать рестарт человеческой жизни и его сознанию. Но одно я бы все же посоветовала:

учреждения могли бы раздвать бесплатную контрацепцию, чтобы страдали сами живущие в небалгоприятной среде взрослые, а не их дети.

Поскольку производство детей там находится на уровне кошек или кроликов: ну, так случилось. Хотя, иногда это случается и ради получения пособия, которое потом можно пропить. Нужны беседы и бесплатная контрацепция в надежде, что в этот мир не придет человек, которого этот же мир отымеет.

4. Куда смотрит сиротсикй суд?

Я не знаю, куда он смотрит, но знаю, что изредка он это делает.

К сожалению, неблагополучные семьи - это порой такие прекрасные актеры, что Голливуд на их фоне просто бледнеет.

К визиту службы нужно готовиться. Прибрать комнату, запудрить синяки, отрепетировать неестественно приятный голос и бац, - только посмотрите: мы бедные, но порядочные. Визиты должны быть частыми, спонтанными и даже тоталитарными, без уважения к их частной жизни. Только так можно «раскусить», как обстоят дела на само деле.

5. Что делать?

Я боюсь, что ничего поделать нельзя. Ты не можешь быть там в режиме 24/7.

Ты не можешь поднять на ноги тех, кто хочет валяться в алкогольной коме.

Даже деньги не помогут: сначала обругают, что мало дали, а потом побегут на ближайшую точку. Наблагополучные семьи были, есть и будут. И не нужно тут говорить, что до этого их довела бедность.

Если есть деньги на сигареты, алкоголь и наркотики, значит у них ЕСТЬ деньги, которые тратятся в соответствии с их приоритетами.

Грустно слышать красивые речи о том, как мы после этой трагедии будем думать, что говорить и делать.

Лучше раздайте презервативы. Они дорогие",

- пишет Ксения Андриянова.


А что думаете Вы по этомe поводу? Пишите в комментариях и следите за нами на Facebook и в Twitter!

Kāds ir Jūsu viedoklis? Rakstiet komentārus un sekojiet mums Facebook un Twitter!

Еще по этой теме
Трагедия в Добеле: полиция возмущена нашим равнодушием

Трагедия в Добеле: полиция возмущена нашим равнодушием

Многодетная женщина, умершая в Добеле, была беременной

Многодетная женщина, умершая в Добеле, была беременной

Трагедия в Добеле: полиция приезжала к многодетной семье 31 декабря

Трагедия в Добеле: полиция приезжала к многодетной семье 31 декабря


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR

reklama.vesti.lv

Любимчики судьбы: названы четыре самых счастливых знака Зодиака Wo&Men

Любимчики судьбы: названы четыре самых счастливых знака Зодиака

Отец установил в доме скрытую камеру. Вот что она засняла ночью! Wo&Men

Отец установил в доме скрытую камеру. Вот что она засняла ночью!

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума Hi-Tech

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума

Юбку забыла: Веру Брежневу раскритиковали за откровенный наряд Showbiz

Юбку забыла: Веру Брежневу раскритиковали за откровенный наряд

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи Hi-Tech

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи

Страдают дети

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Зимние развлечения для меня это... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 