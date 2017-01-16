Паромы «Isabelle» и «Romantika» после шторма снова в строю

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Повреждения, которые в ночь на прошлый четверг из-за шторма в открытом море получили курсирующие между Ригой и Стокгольмом суда «Isabelle» и «Romantika» компании «Tallink», в основном устранены.

«Поскольку суда маршрута Рига-Стокгольм больше проводят в открытом море, чем суда наших других линий, на них и шторм действует сильнее. У судна «Romantika» были повреждены антенна радара и один из иллюминаторов аппарели, на судне «Isabelle» оказались повреждены полки магазина, а в фойе - автоматы с напитками», - сообщил BNS пресс-секретарь компании «Tallink».

Паром "Романтика"

Фото: Паром "Романтика"0

Реклама

По его словам, в ресторанах и барах судов сдвинута с места или перевернута мебель, пострадало в незначительной степени и кое-какое другое незакрепленное оборудование.

Пассажиры парома "Romantika" прибыли в Ригу

Фото: Пассажиры парома "Romantika" прибыли в Ригу0

«На сегодняшний день большинство повреждений устранено, крепежные элементы на всех судах проконтролированы

и по возможности усилены дополнительно. Сумма ущерба оценивается, однако разглашению не подлежит», - сообщил BNS пресс-секретарь.

В ночь на 12 января в Балтийском море бушевал шторм с высотой волны до 7-8 метров, а максимум, замеренный финской службой погоды, составил 14 метров. Из-за шторма судно «Romantika» пришло из Стокгольма в Ригу не утром, как должно было прийти по расписанию, а только вечером.

Еще по этой теме
Пострадавший во время шторма паром «Romantika» прибудет в Ригу около 22 часов

Пострадавший во время шторма паром «Romantika» прибудет в Ригу около 22 часов

Смотрите на разрушения на пароме Tallink во время шторма. Впечатляет!

Смотрите на разрушения на пароме Tallink во время шторма. Впечатляет!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR

reklama.vesti.lv

Внезапно: Зачинщик травли Пугачевой просит у нее прощения Showbiz

Внезапно: Зачинщик травли Пугачевой просит у нее прощения

7 вещей, о которых нужно знать пациентам пластических хирургов Wo&Men

7 вещей, о которых нужно знать пациентам пластических хирургов

Смотри: Дима Билан резко сменил имидж Showbiz

Смотри: Дима Билан резко сменил имидж

Samsung нашла причину возгораний Galaxy Note 7 Hi-Tech

Samsung нашла причину возгораний Galaxy Note 7

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами Showbiz

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Хорошо ли убирают снег возле твоего дома? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 