Паромы «Isabelle» и «Romantika» после шторма снова в строю

Повреждения, которые в ночь на прошлый четверг из-за шторма в открытом море получили курсирующие между Ригой и Стокгольмом суда «Isabelle» и «Romantika» компании «Tallink», в основном устранены.

«Поскольку суда маршрута Рига-Стокгольм больше проводят в открытом море, чем суда наших других линий, на них и шторм действует сильнее. У судна «Romantika» были повреждены антенна радара и один из иллюминаторов аппарели, на судне «Isabelle» оказались повреждены полки магазина, а в фойе - автоматы с напитками», - сообщил BNS пресс-секретарь компании «Tallink».































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По его словам, в ресторанах и барах судов сдвинута с места или перевернута мебель, пострадало в незначительной степени и кое-какое другое незакрепленное оборудование.





















































































Aizvērt Пассажиры парома "Romantika" прибыли в Ригу Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







«На сегодняшний день большинство повреждений устранено, крепежные элементы на всех судах проконтролированы

и по возможности усилены дополнительно. Сумма ущерба оценивается, однако разглашению не подлежит», - сообщил BNS пресс-секретарь.

В ночь на 12 января в Балтийском море бушевал шторм с высотой волны до 7-8 метров, а максимум, замеренный финской службой погоды, составил 14 метров. Из-за шторма судно «Romantika» пришло из Стокгольма в Ригу не утром, как должно было прийти по расписанию, а только вечером.

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