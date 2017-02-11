В прошлом году Уголовная полиция пресекла деятельность 623 преступных группировок

 

Фото: Lita Krone/LETA

В прошлом году Уголовная полиция пресекла деятельность 623 преступных, в том числе организованных, группировок, что на 120 больше, чем годом ранее, свидетельствует информация Госполиции.

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Эти группировки в основном занимались нелегальной торговлей наркотиками, акцизными товарами и стрелковым оружием, кражами, мошенничеством, нападениями.

Кроме того, в Латвии и за рубежом прекращена деятельности 12 международных преступных группировок. Всего задержано 61 лицо, в том числе 38 иностранцев, большинство которых – граждане Литвы, России и Белоруссии.

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В основе деятельности международных группировок - автокражи и другие преступления против имущества, легализация незаконно полученных средств в крупных объемах, вооруженные нападения, нелегальная торговля наркотиками, акцизными товарами и оружием.

Благодаря Уголовной полиции в прошлом году в госбюджет поступило более 47,54 млн евро. Это незаконно полученные средства, которые полиции удалось вернуть.

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