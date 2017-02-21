В Англии латвийка планировала заказное убийство должностного лица

В Великобритании за планирование убийства латвийского должностного лица задержана женщина-гастарбайтер, сообщили сегодня на пресс-брифинге начальник управления уголовного розыска Янис Лаздиньш и начальник отдела расследования убийств и розыска Роман Яшин.

В начале января полиция получила информацию о том, что планируется убийство работающего в Риге государственного должностного лица. Было установлено, что заказчицей убийства является латвийка 1983 г. рожд., которая работает на одном из заводов в Великобритании.

«Женщина находилась в Великобритании и из этой страны по электронной почте сделала заказ. Нам в самый последний момент удалось его перехватить», - рассказал Яшин.

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За убийство должностного лица, которое нужно было совершить у места его работы, женщина обещала 1200 евро.

Мотивы преступления не были связаны с профессиональной деятельностью должностного лица, а продиктованы личной неприязнью заказчицы.

Найти исполнителя убийства женщина не удалось. Она была задержана британской полицией, в настоящее время оформляется ее выдача Латвии.

Должностное лицо, на которое планировалось покушение, не занимает высокой должности. Места его работы полиция не называет.

Полиция раскрыла это дело за девять дней, и во второй половине января оно было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.