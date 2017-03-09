Новые проблемы возникли в т/ц Елгавы с «отваливающейся плиткой»

Сегодня в торговом центре Елгавы «Pilsētas pasāža», который в январе не несколько дней был закрыт, так как от пола стала отваливаться плитка, возникли новые проблемы – на потолке возникла течь.

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Вода протекает у пиццерии, которая расположена на первом этаже, в свою очередь на потолке видны темные разводы, которые, вероятно, возникли в следствии протекания от таяния льда на крыше здания, сообщает агентство LETA.

Протекание крыши в торговом центре наблюдались и ранее.

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"Сейчас констатировано протекание воды в одном месте у пиццерии, которые, скорее всего, связаны с дефектами мягкого покрытия крыши, которые возникли в зимний сезон» , - рассказала журналистам специалист по маркетингу и коммуникации владельца здания компании "Marno J" Эвия Спрукста-Мерожа, пояснив, что при таянии снега, предотвратить течь воды с крыши затруднительно.

Представительница компании также убеждена, что течь не влияет на прочность конструкции здания и не угрожает посетителям.

При наступлении благоприятных погодных условий, планируется обследовать крышу здания, чтобы установить места протечки воды и устранить проблемы.

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