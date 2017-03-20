Пьяная мать с младенцем покусала полицейского

Вчера, 18 марта, примерно в 15.00 работники Рижской Муниципальной полиции получили вызов из Яунмилгрависа. Позвонивший рассказал, что во дворе многоквартирного дома некая компания распивает алкогольные напитки. Более того, с ними находилась сильно пьяная женщина с младенцем на руках.

Когда полицейские прибыли на место событий, женщина с младенцем, заметив экипаж, принялась убегать. Безответственная особа, убегая, несколько раз чуть не уронила ребенка. Когда сотрудники полиции все-таки догнали нарушительницу, взяли малыша на руки, однако матери это не понравилось и она, пытаясь вырвать младенца из рук представителя органов, обхватила ребенка так сильно, что он заплакал, но потом все-таки отдала его полицейским.

Пока полицейские относили младенца в машину, его мать стала агрессивной и начала нападать на стражей порядка, а после, одного из них покусала и поцарапала.

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27-летняя женщина была доставлена в отделение Госполиции, где выяснилось, что ее уже неоднократно штрафовали за пьянство, а также она находится в поле зрении полиции за употребление наркотиков. Против агрессивной женщины возбуждено уголовное дело за сопротивление представителю власти.

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