Пьяная мать с младенцем покусала полицейского

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вчера, 18 марта, примерно в 15.00 работники Рижской Муниципальной полиции получили вызов из Яунмилгрависа. Позвонивший рассказал, что во дворе многоквартирного дома некая компания распивает алкогольные напитки. Более того, с ними находилась сильно пьяная женщина с младенцем на руках.

Когда полицейские прибыли на место событий, женщина с младенцем, заметив экипаж, принялась убегать. Безответственная особа, убегая, несколько раз чуть не уронила ребенка. Когда сотрудники полиции все-таки догнали нарушительницу, взяли малыша на руки, однако матери это не понравилось и она, пытаясь вырвать младенца из рук представителя органов, обхватила ребенка так сильно, что он заплакал, но потом все-таки отдала его полицейским.

Пока полицейские относили младенца в машину, его мать стала агрессивной и начала нападать на стражей порядка, а после, одного из них покусала и поцарапала.

Реклама

27-летняя женщина была доставлена в отделение Госполиции, где выяснилось, что ее уже неоднократно штрафовали за пьянство, а также она находится в поле зрении полиции за употребление наркотиков. Против агрессивной женщины возбуждено уголовное дело за сопротивление представителю власти.

Еще по этой теме
Сломать жизнь своему ребенку: наши шокирующие привычки в соцсетях

Сломать жизнь своему ребенку: наши шокирующие привычки в соцсетях

Засмотрелся в телефон и упал на рельсы: спасение ребенка в российском метро (видео)

Засмотрелся в телефон и упал на рельсы: спасение ребенка в российском метро (видео)

В Пурцвиемсе полицейские забрали ребенка у матери-наркоманки

В Пурцвиемсе полицейские забрали ребенка у матери-наркоманки


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR

reklama.vesti.lv

На себя не похожа: Рудковскую высмеяли за искусственную красоту Showbiz

На себя не похожа: Рудковскую высмеяли за искусственную красоту

Пэрис Хилтон полностью обнажилась и покрасилась в золотой цвет Showbiz

Пэрис Хилтон полностью обнажилась и покрасилась в золотой цвет

"Пышная Бейонсе" учит девушек plus size одеваться смело и ярко Wo&Men

"Пышная Бейонсе" учит девушек plus size одеваться смело и ярко

Удивительные спутниковые фото, которые изменят ваш взгляд на мир Hi-Tech

Удивительные спутниковые фото, которые изменят ваш взгляд на мир

Звезды тоже люди: Чем «нездоровым» любят лакомиться знаменитости Showbiz

Звезды тоже люди: Чем «нездоровым» любят лакомиться знаменитости

Полиция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
HEAD OF OPERATIONS
HEAD OF OPERATIONS
http://alkoutlet.lv

Темы

 