Полиция объяснила, зачем сотрудники заливали топливо в салон машины

Вчера в социальных сетях активно распространялась фотография, на которой видны сотрудники муниципальной полиции Риги, которые на автозаправочной станции на Мукусале заливали топливо в салон автомобиля.

Как сообщили в муниципальной полиции, на фотографии - сотрудники Управления безопасности на воде и гражданской обороны муниципальной полиции Риги, и они заполняют бак лодки, а не заливают топливо в канистру, чтобы использовать для личных нужд. У экипажей каждого управления полиции номер начинается с другой цифры, к примеру, у Центрального управления - 101 экипаж, 102 экипаж, 103 экипаж и т.д., в свою очередь у Управления безопасности на воде и гражданской обороны номера экипажей начинаются с 800, а на фото - 807 экипаж. Сотрудники конкретного экипажа заехали на стоянку, чтобы заполнить бак лодки.

Стражи порядка предупреждают, что и в дальнейшем на АЗС можно будет увидеть подобную картину, когда экипаж полиции с номером, начинающимся с 800, заливает топливо в бак лодки, а не автомобиля.

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Муниципальная полиция Риги работает на воде и зимой, и поэтому, когда лед сошел, можно начать работу на полицейских лодках. Договор о поставке топлива у столичных муниципалов заключен со Statoil, однако сейчас единственная АЗС, где возможно подъехать на лодке и заправиться напрямую, закрыта.

Закрытая заправка никак не может служить для полиции причиной не следить за акваторией Риги, поэтому

баки с лодки снимают и заполняют на обычных заправочных станциях.

Сейчас в распоряжении муниципальной полиции Риги находятся 14 лодок, и у каждой двигатель оборудован счетчиком, который работает, как счетчики газа или воды - все топливо подсчитывается. Таким образом, исключена любая возможность присвоить топливо. Ежегодно перед началом сезона счетчики верифицируют, было это сделано и этом году.

При этом полиция благодарит жителей за внимательность, так как понимает, что со стороны подобная картина может выглядить подозрительно.

«Однако напоминаем, что не всегда все так, как выглядит ;)»,

- говорится в сообщении рижских стражей порядка.

У муниципальной полиции Риги очень строгий внутренний контроль, поэтому, если у жителей появляются подозрения, что происходит что-то противозаконное, их призывают делиться информацией в аккаунтах полиции в социальных сетях или по электронной почте rpp@riga.lv.

В свою очередь, если необходима незамедлительная реакция, то стоит позвонить по номеру телефона 110.