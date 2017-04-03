Министр экономики объяснил, почему Петерис Друкис ушел с поста

Арвил Ашераденс
 

Арвил Ашераденс. Фото: Evija Trifanova/LETA

Пребывание на должности начальника Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС) Петериса Друкиса из-за неблагоприятных судебных решений создает риск для репутации бюро. Об этом журналистам заявил министр экономики Арвил Ашераденс.

Как сообщает агентство ЛЕТА, временно обязанности главы бюро будет исполнять его замдиректор Марис Демме, а в апреле на должность будет объявлен конкурс.

Демме и Ашераденс заверили, что уход Друкиса не помешает работе бюро.

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На вопрос, нет ли подозрений о разбазаривании денег в ГБКС, Ашераденс и Демме ответили отрицательно.

О возможном уходе Друкиса стало известно в январе 2015 года, когда появилась информация о растрате и присвоении средств на прежнем месте работы, в компании «Inspecta Latvia». Однако это не повлияло на утверждение Друкиса на должность руководителя бюро.

С Друкисом министр встретился вечером 30 марта, и было достигнуто обоюдное соглашение о прекращении трудовых отношений. К Друкису как специалисту у министра претензий нет.

Как уже писал Русский TVNET, тяжба между Друкисом и «Inspecta Latvia» велась из-за того, что он из средств предприятия заплатил 7,5 тыс. евро за свадебный банкет, купил пылесос, стиральную машину и холодильник, а также мебель. Друкис утверждал в суде, что купил мебель и технику для арендованной «Inspecta» квартиры в Вентспилсе, но в ходе инвентаризации этих вещей не нашли. Суд постановил взыскать в пользу «Inspecta» с Друкиса 14,5 тыс. евро, но он это решение обжаловал.

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