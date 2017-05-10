Подростки признались, за что убили 15-летнего Эгила

 

Фото: bezvests.lv

Лиепайский суд приступил к рассмотрению одного из самых громких за последние годы дел об убийстве, по которому в лишении жизни 15-летнего Эгила Куликаускса обвиняются двое подростков.

Еще по этой теме

Подсудимые участвовали в процессе в режиме видеоконференции из Цесисского воспитательного заведения для несовершеннолетних.

Учитывая то, что подсудимые являются несовершеннолетними, и их жертва тоже был подростком, суд решил удовлетворить ходатайство прокурора, родителей убитого парня, обоих обвиняемых и их защитников и рассмотреть дело на закрытом заседании. Журналисты, студенты правоведения, а также бабушка Эгила были вынуждены покинуть зал заседания.

Реклама

За ходом судебного процесса следил отец одного из обвиняемых, являющийся также юридическим представителем несовершеннолетнего. Отец второго парня на суд не явился, а его мать умерла.

Вчера прокурор зачитала подросткам обвинительное заключение, которое один из них признал полностью, а второй – нет. Однако перед началом заседания, наблюдая за обвиняемыми в режиме видеоконференции, можно было сделать вывод, что они друг на друга зла не держат – парни между собой с улыбкой переговаривались.

Адвокат Эдгар Голтс, который в этом процессе представляет одного из обвиняемых, на вопрос о том, известен ли мотив преступления, ответил:

«Могу сказать – мотива никакого. Непонимание о том, что важно в жизни, а что – нет».

Его подзащитный – тот, кто свою вину признает полностью.

Впрочем, один парень во время расследования рассказал, что, якобы, начал драться с Эгилом, так как ему не понравилось, что Эгил распускал руки в отношении третьего парня. В драку в итоге были вовлечены все трое, один из убийц схватил Эгила за горло и держал, пока второй из нападавших бил жертву.

Эгил потерял сознание и тогда его решили убить, чтобы жертва не донесла в полицию.

Уже в беспомощном состоянии Эгил получил удары по голове камнем, после чего его раздели и подожгли. Мобильный телефон убитого подростка на следующий день продали.

Суд вчера заслушал и родителей Эгила. Они подали в суд иск о возмещении морального и материального ущерба (расходов на похороны, стоимость сожженной одежды, обуви и вещей Эгила) – 50 000 евро каждому из родителей.

После первого дня суда родители убитого парня в своих комментариях были сдержанными.

«Суд вызывает боль», – сказал отец Эгила, добавив, что рассмотрение дела еще только началось.

Но он выразил желание, чтобы обвиняемых приговорили к максимальному наказанию: «Они этого заслуживают».

Рассмотрение дела продолжится 28 июня. Тогда обвиняемых предусматривается доставить из Цесиса в Лиепаю, и они будут присутствовать на процессе лично, – узнала «Курземес вардс».

Мы уже писали, что 24 сентября прошлого года Эгил вышел из дома и пропал. 5 октября в лесу Военного городка некая женщина нашла его сильно обгоревшие останки. Выяснилось, что парня последний раз видели в Военном городке вместе с двумя его знакомыми. Вскоре обоих задержали на основании подозрений в убийстве Эгила. Подозреваемые долго не признавали свою вину в содеянном. Признание последовало лишь спустя несколько месяцев.

Еще по этой теме
В Лиепайском лесу найдено обгоревшее тело. Возможно, это пропавший Эгилс

В Лиепайском лесу найдено обгоревшее тело. Возможно, это пропавший Эгилс

Убийство и сожжение 16-летнего Эгила: послесловие после шока

Убийство и сожжение 16-летнего Эгила: послесловие после шока

Убийство Эгила: подозреваемые не признают причастность к трагедии

Убийство Эгила: подозреваемые не признают причастность к трагедии


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 75000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Пластика изменила Светлану Лободу до неузнаваемости Showbiz

ФОТО: Пластика изменила Светлану Лободу до неузнаваемости

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки Hi-Tech

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки

ФОТО: Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз Showbiz

ФОТО: Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз

Удивительный секрет: как выбрать идеальную помаду Wo&Men

Удивительный секрет: как выбрать идеальную помаду

Жители Латвии предпочитают «гуглить» Hi-Tech

Жители Латвии предпочитают «гуглить»

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 