Подростки признались, за что убили 15-летнего Эгила

Лиепайский суд приступил к рассмотрению одного из самых громких за последние годы дел об убийстве, по которому в лишении жизни 15-летнего Эгила Куликаускса обвиняются двое подростков.

Подсудимые участвовали в процессе в режиме видеоконференции из Цесисского воспитательного заведения для несовершеннолетних.

Учитывая то, что подсудимые являются несовершеннолетними, и их жертва тоже был подростком, суд решил удовлетворить ходатайство прокурора, родителей убитого парня, обоих обвиняемых и их защитников и рассмотреть дело на закрытом заседании. Журналисты, студенты правоведения, а также бабушка Эгила были вынуждены покинуть зал заседания.

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За ходом судебного процесса следил отец одного из обвиняемых, являющийся также юридическим представителем несовершеннолетнего. Отец второго парня на суд не явился, а его мать умерла.

Вчера прокурор зачитала подросткам обвинительное заключение, которое один из них признал полностью, а второй – нет. Однако перед началом заседания, наблюдая за обвиняемыми в режиме видеоконференции, можно было сделать вывод, что они друг на друга зла не держат – парни между собой с улыбкой переговаривались.

Адвокат Эдгар Голтс, который в этом процессе представляет одного из обвиняемых, на вопрос о том, известен ли мотив преступления, ответил:

«Могу сказать – мотива никакого. Непонимание о том, что важно в жизни, а что – нет».

Его подзащитный – тот, кто свою вину признает полностью.

Впрочем, один парень во время расследования рассказал, что, якобы, начал драться с Эгилом, так как ему не понравилось, что Эгил распускал руки в отношении третьего парня. В драку в итоге были вовлечены все трое, один из убийц схватил Эгила за горло и держал, пока второй из нападавших бил жертву.

Эгил потерял сознание и тогда его решили убить, чтобы жертва не донесла в полицию.

Уже в беспомощном состоянии Эгил получил удары по голове камнем, после чего его раздели и подожгли. Мобильный телефон убитого подростка на следующий день продали.

Суд вчера заслушал и родителей Эгила. Они подали в суд иск о возмещении морального и материального ущерба (расходов на похороны, стоимость сожженной одежды, обуви и вещей Эгила) – 50 000 евро каждому из родителей.

После первого дня суда родители убитого парня в своих комментариях были сдержанными.

«Суд вызывает боль», – сказал отец Эгила, добавив, что рассмотрение дела еще только началось.

Но он выразил желание, чтобы обвиняемых приговорили к максимальному наказанию: «Они этого заслуживают».

Рассмотрение дела продолжится 28 июня. Тогда обвиняемых предусматривается доставить из Цесиса в Лиепаю, и они будут присутствовать на процессе лично, – узнала «Курземес вардс».

Мы уже писали, что 24 сентября прошлого года Эгил вышел из дома и пропал. 5 октября в лесу Военного городка некая женщина нашла его сильно обгоревшие останки. Выяснилось, что парня последний раз видели в Военном городке вместе с двумя его знакомыми. Вскоре обоих задержали на основании подозрений в убийстве Эгила. Подозреваемые долго не признавали свою вину в содеянном. Признание последовало лишь спустя несколько месяцев.

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