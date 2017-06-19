Ночью на улице Бикерниеку сгорели шесть автомобилей

В Риге на улице Бикерниеку, в ночь с воскресенья на понедельник сгорели 6 автомашин. Никто из людей не пострадал - сообщила порталу TVNET представитель Государственно пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Шабоха.

Она рассказала, что вызов с улицы Бикерниеку поступил примерно в 3 часа ночи. Общая площадь горения была 30 квадратных метров, никто не пострадал.

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска порталу TVNET рассказала, что в связи с произошедшим начать криминальный процесс. Будет проведена экспертиза, чтобы выяснить, из-за чего начат пожар и был ли он совершен предномеренно.

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