Задержанный в Пурвциемсе пьяный пытался разнести полицейский участок

 

Фото: Муниципальная полиция

24 июня незадолго до полуночи сотрудники видземского управления муниципальной полиции Риги получили информацию от Службы неотложной помощи об агрессивном мужчине в Пурвциемсе.

Медики пояснили прибывшим на место происшествия стражам порядка, что агрессивно настроенный мужчина в состоянии алкогольного опьянения спал в кустах, но медицинская помощь ему не нужна. Даже в присутствии полиции мужчина ругался, используя выражения, оскорбляющие честь и достоинство. Стражи порядка решили задержать персону и доставить в дежурную часть, где была проведена проверка концентрации алкоголя в выдохе. Алкометр показал 2,19 промилле алкоголя. Был составлен протокол административного нарушения по факту нахождения 32-летнего мужчины в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющего честь и достоинство других людей. Нарушитель был оштрафован на 50 евро.

При этом мужчина не хотел успокаиваться и в помещении временно содержания. Он руками и ногами бил по решеткам, после чего руками пытался открыть задвижку, а когда это не удалось, забрался под потолок и повредил осветительную лампу. Чтобы нарушитель не причинил себе вреда, на нем повторно защелкнули наручники. В связи с намеренным повреждением чужого имущества были вызваны сотрудники Госполиции, которым задержанный был передан для начала уголовного процесса.

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