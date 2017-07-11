Мальчик был привлекательным. И если за ним наблюдали...Версия пропажи Вани

У мальчика привлекательная внешность и не исключено, что кто-то за ним следил и осознанно выбрал, моделируя возможный сценарий пропажи пятилетнего Вани Берладина в Лиепае, говорит профессор, декан Юридического факультета университета им. П. Страдиня Андрей Вилкс. Нельзя игнорировать ни одну из версий, также кражу ребенка. Мальчик мог заинтересовать педофила.

Версии, выдвинутые полицией обоснованы и опираются на факты, - говорит профессор Вилкс.

"Первая версия - случилось несчастье. Допускаю, что в этом случае может быть вовлечена еще какая-то персона, что повлекло за собой противозаконные действия.

Возможно, что ребенка прячут и держат в неволе.

В основном мальчика ищут в Лиепае и окрестностях, но исключается версия о том, что ребенка похитили и вывезли из страны сухопутным транспортом или по морю.

Реклама



































































Aizvērt Bezvests.lv организовали поиски мальчика Ивана в Лиепае bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv







Андрей Вилкс говорит, что не надо забывать, что Лиепая - это приграничный район. «В Европе кража детей не распространена, но отдельные случаи были».

В Латвии было несколько случаев загадочного исчезновения детей.

Например, 20 июля 1998 года в Салдусе пропала 11-летняя девочка по имени Даце. Кто-то видел, что незнакомый мужчина увез ее на велосипеде и это все. Девочку так и не нашли.

Самому маленькому пропавшему ребенку было всего год и три месяца. Малыш пропал в сентябре 2000 года в Апшуциемсе и так и не был найден, хотя сотни людей прочесали окрестности.

Эксперт замечает, что чаще детей воруют на востоке, в бывших советских странах. Существуют версии, что детей воруют с целью продать на органы.

Говоря о случае Вани из Лиепае, профессор Вилкс допускает, что привлекательного мальчика похитила психически неуравновешенная персона с отклонения. Но, возможны и другие варианты.

То, что пятилетний мальчик один добрался на общественном транспорте до центра Лиепае, Вилкс не видит ничего странного. Люди настолько плотнно увлечены своими телефонами, смартфонами, что не замечают, что происходит воуруг них и вспомнить важную информацию об исчезновении ребенка смогут только под действием гипноза.

Вот и Госполиция просит откликнуться людей, которые 1 июля перемещались по дороге Барта-Руцава в Гробиньской волости и могли видеть пятилетнего Ваню Берладина.

Полиция сообщает, что мальчик мог находиться на обочине дороги или на автобусных остановках.

Полиция напоминает, что Ваня был одет в синюю куртку с капюшоном и белым рисунком спереди и в спортивные штаны. На ногах у него были сандалики на босу ногу. Под курткой, возможно, надета майка красного цвета с изображением героя мультфильма Маквина.

Как сообщалось, полиции удалось нащупать новую нить в поисках пропавшего в Лиепае Вани Берладина. Мальчик общественным транспортом уехал в село Дубени Гробиньского края, и сегодня его поиски сосредоточены в этом районе.

Полиция проанализировала видеоматериалы объемом более 250 гигабайтов, что равноценно примерно 200 часам. Следователям удалось установить новый этап маршрута перемещений Ивана в день исчезновения. Выйдя из общественного транспорта на площади Куршу в Лиепае, он, по всей вероятности, перепутал остановки и отправился автобусом в направлении Гробини.

Этот поворот в маршруте перемещения мальчика удалось проследить по совсем коротенькому фрагменту видеозаписи, в котором на миг появляется небольшая часть его сандалика.

Следователи нашли остановку, на которой мальчик вышел из автобуса - это конечная остановка маршрута в Дубени,

где он, судя по последним данным, и остался. Вчера окрестности Дубени были обследованы с воздуха с вертолета Национальных вооруженных сил (НВС). Сегодня поиски в окрестностях Дубени продолжаются.

В поисках ребенка задействованы большие ресурсы - с 7 июля в них ежедневно участвуют около 260 опытных специалистов Госполиции, муниципальной полиции Лиепаи, НВС, Государственной пожарно-спасательной службы и волонтерской организации «bezvests.lv».

Лиепая и ее окрестности были еще раз обследованы с использованием спецсредств - вертолета НВС, лодок и с привлечением водолазов. Большую помощь в поисках оказывает возглавляемая Александром Фоминским организация «bezvests.lv».

В Лиепае и окрестностях города с помощью спецтехники проверены узкие, глубокие и заполненные водой места, подозрительные колодцы, стоки, бараки, форты и другие трудно доступные места.

Госполиция благодарит всех жителей, оказавших помощь в поисках ребенка.

Параллельно следователи опросили около 200 жителей Лиепаи и окрестностей. Более 160 жителей сообщили Госполиции информацию по электронной почте puikaliepaja@iem.gov.lv и по телефону 116000 и 110.

Еще по этой теме