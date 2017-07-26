В Бауске уже четыре дня ищут 12-летнего мальчика

 

Фото: Valsts policija

Госполиция ищет 12-летнего Яниса Пукса, который 22 июля в промежутке с 6 до 14 часов вышел из своего дома в Цераукстской волости Баускского края и не вернулся, сообщили агентству ЛЕТА в Земгальском региональном управлении Госполиции.

Ребенок был одет в темные шорты с белыми полосками по бокам, черные кеды с белыми носами, серую майку с белым рисунком. Его рост составляет примерно 160 см, волосы короткие, темные, глаза карие.

Последний раз мальчика видели 22 июля около 23 часов на АЗС «Circle K Latvia» в Бауске.

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В полицию о пропаже сообщила мать ребенка, поиск пока не увенчался успехом. Лиц, которые видели Яниса Пукса и располагают любой информацией о нем, просят сообщать в полицию по телефонам 29910520, 110, 63902100 или лично в ближайшее отделение полиции.


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