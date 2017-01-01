Пожар повышенной опасности в Иманте: подозревают поджог

У Госслужбы окружающей среды есть подозрения, что пожар на проспекте Курземес в Риге мог случиться в результате намеренного поджога.

«После визуальной оценки ситуации с места происшествия видно, что возгорание произошло на узкой полосе вдоль забора территории. Там нет ничего такого, что могло бы загореться само. Очевидно, что это намеренный поджог», - заявил руководитель отдела контроля загрязнения службы Элмарс Ясинскис.

Он считает, что события последнего времени - этот пожар, созванная клубом защитников среды пресс-конференция по поводу нелегальной свалки шин, - выглядят очерняющей службу и Министерство окружающей среды и регионального развития кампанией некого лица.

Ясинскис пояснил, что на территории, где сейчас произошел пожар, несколько лет предприятие следило за отходами, но затем обанкротилось. «Теперь владелец территории в рамках своих финансовых возможностей территорию очищает. Там были строительные отходы, бытовые отходы, может быть и шины, однако для окружающей среды этот пожар опасности не представлял», - сказал он.

Как уже писал Русский TVNET, вечером в четверг в Риге на проспекте Курземес произошел пожар повышенной опасности.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 18:18.

На месте происшествия работали шесть пожарных машин и 33 сотрудника службы.