В Риге ночью обнаружили подростка, спящего с бездомными в подъезде

В ночь на 9 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о посторонних лицах в одном из подъездов жилого дома на улице Меркеля.

Прибывшие на место полицейские увидели двух спящих мужчин, их разбудили. Мужчины сообщили, что бездомные, на что полицейские рассказали им о возможностях, предлагаемых приютами в Риге. Однако бездомные откровенно признались, что лучше пойти гулять по улице, чем ночевать в приюте.

Там же полицейские увидели и несовершеннолетнего подростка. Проверка данных показала, что ему всего 14 лет. На вопрос, почему он спит в подъезде, молодой человек ответил, что ждет первый междугородный автобус.

Парень заявил, что приехал в Ригу в гости к друзьям, потерял телефон и поэтому не смог позвонить родителям и сообщить, что ему не хватает денег на обратный билет. В одном из магазинов продавец позволила ему позвонить, после чего мать перевела ему необходимые деньги на билет на банковский счет, но автобусы в тот день уже не ходили. На вопрос о бездомных, мальчик ответил, что не знаком с ними, просто обстоятельства свели их в одном подъезде, чтобы провести ночь.

После профилактического разговора бездомные ушли, а мальчика отвезли в дежурную часть, откуда дозвонились до его матери. Женщина подтвердила историю сына, но сообщила, что не может за ним приехать ночью из Вентспилса. Подростка доставили в детское отделение Государственной полиции.