На время расследования отстранят руководство центра социальной опеки «Рига»

Министерство благосостояния на время расследования отстранит от должности руководителя центра социальной опеки «Рига» Инесе Паудере и руководителя филиала «Рига» Марию Зинину, сообщил агентству ЛЕТА министр благосостояния Янис Рейрс.

По словам министра, на основе заключения Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД) заведено дисциплинарное дело и готовятся документы об отстранении обоих руководителей. Сегодня до конца дня документы будут подписаны.

По мнению министра, за то, что работники не обучались должным образом работе с детьми, ответственность несут руководители учреждения. Работники не знают, что происходит в стране, не участвуют ни в каких семинарах. «Руководитель учреждения - это опекун детей, который должен заботиться о них, как родитель», - считает министр.

Как сообщалось, в филиале государственного центра социальной опеки «Рига» выявлены существенные нарушения прав детей.

Минблаг, получив конкретные жалобы, предложил ГИЗПД в сотрудничестве с «Латвийским движением за независимую жизнь» провести в этом филиале углубленную проверку соблюдения прав детей. Проверка показала, что в филиале в отношении детей допускается эмоциональное и физическое насилие.

В филиале «Рига» детям не обеспечивается должное медицинское обслуживание, плохо организована воспитательно-образовательная работа, детей не обучают элементарным навыкам самообслуживания и гигиеническим нормам.