Золитуде: подросток закидал яйцами припаркованный автомобиль

Вечером 13 ноября сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Золитуде, где мужчина задержал подростка, который закидал яйцами его автомобиль.

Прибывшие на место полицейские встретили мужчину, который указал на подростка. Мальчик рассказал, что мама попросила его купить яйца, и он шел мимо машин. Рядом с ним был друг, который убежал.

Во время разговора к полицейским подошла мать мальчика, которая сообщила, что не просила сына покупать яйца. Подросток разозлился, что мать не подтвердила его версию, на что

женщина сказала, что не собирается врать полиции и сын должен отвечать за свои поступки.

Женщина договорилась с владельцем автомобиля, что сын в воспитательных целях вымоет его машину. С мальчиком проведена профилактическая беседа.