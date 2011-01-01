Эксперт раскритиковал работу комиссии по «делу олигархов»

В понедельник, 11 декабря, работу продолжала парламентская комиссия по так называемому «делу олигархов». На вопросы депутатов отвечал вице-мэр Риги и председатель Рижского свободного порта Андрис Америкс. При этом, эксперты, привлеченные к работе комиссии, высказывают сомнения в ее эффективности, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

В частности, продуктивность работы парламентской комиссии поставил под сомнение эксперт комиссии, президент Общества юристов Латвии Айвар Боровков.

«Изначально комиссия собиралась с инициативой возобновления процесса. Выяснение вопросов, почему дело развалилось — кто-то мешал, это произошло злоумышленно и так далее, — должно идти процессуальным путем. Люди дают показания, отвечают за сказанные слова, если нужно, можно проводить другие следственные действия, любые показания закрепляются, в случае необходимости можно проводить очные ставки. Тогда этот результат материализуется каким-то образом. Сейчас это остается на эмоциональном уровне.

Наподобие какой-то спортивной игры — есть несколько сторон со своими болельщиками.

[...] Эта комиссия не успокаивает, к сожалению», — заключил Боровков.

Первое заседание специальной комиссии по расследованию так называемого «дела олигархов» и «разговоров в Rīdzene» состоялось в начале августа нынешнего года. Председателем комиссии была избрана оппозиционный депутат Ингуна Судраба.

По ее словам, комиссия была сформирована, чтобы проверить соответствие прозвучавшей в публичном пространстве информации материалам уголовного «дела олигархов» и дать оценку прозвучавшей в связи с этим уголовным делом информации о возможной угрозе для нацбезопасности и возможных действиях некоторых лиц в интересах других государств.

Комиссия должна рассмотреть информацию, указывающую на возможные нарушения Конституции Латвии и возможное противоправное манипулирование общественным мнением через СМИ.

Прослушанные в гостинице «Ридзене» переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в «деле олигархов», которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.