Жители дома в Риге нашли лежащую у мусоропровода в подъезде беременную женщину

В субботу 9 декабря в обед сотрудники Госполиции получили сигнал из одного многоэтажного дома в Зиепниекалнсе, где в подъезде жители обнаружили спящую женщину.

Прибыв на место, полицейские нашли на 8 этаже здания женщину приблизительно 30 лет, которая лежала у мусоропровода. На вопрос стражей порядка она ответила, что таким образом ждет друга, который все не приходит. Она не смогла назвать свой адрес проживания.

Во время разговора выяснилось, что женщина находится в положении, причем на последних месяцах. Учитывая, что долгое время она провела на холодном бетонном полу, были вызваны медики, которые госпитализировали беременную. Выяснилось также, что у нее есть двое малолетних детей. Мама пояснила, что один живет за рубежом с отцом, а второй - у бабушки.

Отправившись по задекларированному месту жительства женщины полицейским в квартире никто не открыл дверей, соседи же рассказали, что квартира сдавалась в аренду некой неблагонадежной парочке. Здесь часто пили и скандалили.

Полиция узнала, что один ребенок действительно проживает за границей, а второй с начала текущего года - в одном из Центров социальной опеки. Делом займется Сиротский суд, а также отдел по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.