Полиция призывает избегать поддельных интернет-магазинов

Госполиции известны ситуации, когда при совершении покупки в интернет-магазине, находящимся за пределами Латвии, деньги перечисляются, но товар где-то пропадает или идет очень долго. К сожалению, зафиксированы случаи, когда специально создаются зарубежные интернет-магазины, чтобы похитить деньги покупателей. В таких ситуациях получатель денег вообще не высылает товар, в результате чего заказчик становится жертвой интернет-мошенника.

Чтобы избежать таких неприятных ситуаций и не стать жертвой мошенничества, Госполиция призывает критически оценивать выбранный интернет-магазин и тщательно прочитать правила покупок.

Если для оплаты покупки используется кредитная карта, Госполиция призывает приобрести отдельную рассчетную карту, на которую перечислять сумму конкретной покупки и использовать для оплаты в интернет-магазинах. Таким образом, в случае мошенничества получатели денег получат только сумму, предусмотренную на соответствующую покупку.

Кроме того, Госполиция советует выбирать такие сделки, в которых оплату можно произвести после получения товара и для оформления покупки не нужно разглашать личную информацию. Мошенники могут попросить не только номер карты, но и номер телефона, персональные данные, коды безопасностей рассчетных карт и даже пароль для интернет-банка.

Полиция также напоминает, что покупатель может спокойно потребовать, к примеру, документы на бытовую технику или электротовары.

Если есть подозрения, что произошло мошенничество, Госполиция призывает незамедлительно обращаться в ближайший участок полиции и сообщать о произошедшем.