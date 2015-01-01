В Латвии хорошего кокаина нет, а психотропные медикаменты обошли метамфетамин

TVNET продолжает рассказывать о зависимых людях и преступлениях, совершенных под влиянием веществ. Портал пригласил на разговор начальника второго отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции Сандиса Радзиньша, который ответил на вопросы о самых распространенных наркотических веществах, торговле ими и производстве на месте - здесь, в Латвии.

Можно ли утверждать, что наркомания и торговля наркотическими веществами в Латвии - это проблема?

Конечно, это проблема, иначе мы бы с ней не боролись. То, что госуправление видит это как проблему, заметно уже на стратегическом уровне.

Если посмотрим на правозащитные инстанции - Госполицию, то борьба с распространением - в приоритете из года в год. Ежегодно приоритеты пересматриваются, но борьба с распространением наркотических веществ остается. После этого мы оцениваем, смотрим, как меняются тенденции, что меняется на нелегальном рынке. Конечно, если у нас есть люди, которых нужно лечить от наркотической зависимости, которые умирают от употребления, то это проблема.

Говоря о преступлениях, совершенных под влиянием наркотических веществ, есть ли какие-то подсчеты, сколько их из общего числа преступлений?

Точную статистику дать не могу - ведь, к примеру, если человек совершил преступление - кражу, это основное преступление, а если оно было совершено под влиянием алкоголя или наркотиков, это отягчающий вину фактор.

Сандис Радзиньш FOTO: Edijs Pālēns/LETA

В то же время факт один - мы все знаем и ежедневно видим людей, которые фактически достигли стадии употребления наркотических веществ, когда им безразличны внешний вид, модель поведения, и

бывает, что эти люди совершают кражи, ограбления. Преимущественно это относительно простые преступления уголовного характера.

Случаются и убийства. Статистически сложно сказать, сколько, но люди совершают преступления под влиянием веществ, делают их, чтобы получить средства на следующую дозу.

Какие в Латвии сейчас самые популярные наркотики?

Если смотреть на тенденции последнего времени, то однозначно самая популярная - марихуана. Это тенденция имеет место быть уже с 2015 года, так как объем изъятой марихуаны только растет. Более того, растет не только объем, который изымается, но и число изъятий, что гораздо точнее показывает ситуацию на нелегальном рынке. К примеру, если мы изымаем 10 килограммов, возможно, этот объем был контрабандой, и это не означает, что наркотик остался бы в Латвии.

В прошлом году, согласно провизорским данным, произошло 896 изъятий. И показатель этот растущий.

Второй по популярности вид наркотических веществ, который многие не воспринимают как наркотики, - это психотропные медикаменты. Фактически, здесь мы говорим о трамадоле и других медикаментах, которые в Латвии выписываются на розовых рецептах. Есть два варианта - или эти вещества попадают к нам путем контрабанды, или же люди, которым врачи выписывают эти медикаменты, не используют их сами, а продают.

На третьем месте - метамфетамин. Это синтетический стимулятор. Ранее он стабильно был на втором месте, но сейчас оказался на третьем.

После него следуют вещества, включенные в список контролируемых. Это так называемые спайсы, при этом на четвертом месте они потому, что к их числу принадлежат и синтетические опиоиды. Это заменители героина. Это карфентанил, циклопропилфентанил. Они разные, но относятся к этой группе. Изъятий таких веществ (включенных в список контролируемых веществ) в прошлом году было 295, но 164 - это новые синтетические опиоиды, и тогда остается 131 изъятие - это спайсы.

Заменители героина - это проблема, ведь они очень сильные.

К примеру, действие циклопропилфентанила сравнимо с действием героина, но это куда более опасное вещество, так как в сотни раз сильнее. Первым из таких заменителей был карфентанил, а сейчас карфентанил и циклопропилфентанил отличаются как день и ночь. Последний - гораздо сильнее.

В прошлом году было констатировано несколько смертей, вызванных этими веществами, так как у людей не было опыта в употреблении.

Тогда объемы самого героина в Латвии снижаются?

Да, если выделить отдельно, то по «популярности» героин находится где-то на седьмом месте.

Почему заменители популярнее?

Они дешевле. Их производят преимущественно в Китае, нелегальные производства карфентанила констатированы и в Мексике и в России. Кроме того, эти вещества идут к нам из Китая, обходя классические пути распространения наркотиков. К примеру, чтобы привезти героин в Латвию, необходимы связи в преступной среде, нужен маршрут, деньги, а синтетику можно заказать через интернет, и в Латвию эти вещества попадают, к примеру, в замаскированных почтовых посылках. Может быть, это даже шлется не в Латвию, а в другую страну Европы, где вещество делят и уже в более маленьких упаковках привозят на автомобиле или в кармане курьера.

Принимая во внимание факт, что заменители сильнее, их не нужно перевозить килограммами, хватает маленького пакетика, который в кармане. Тогда, приезжая в Латвию, его можно разбавить.

Популярен ли в Латвии кокаин?

На общем фоне кокаин не популярен. Рынок кокаина вырос, но в плане распространения этот наркотик на последнем месте. Но нужно принять во внимание - кто в Латвии может позволить себе употреблять кокаин? Это могут делать материально обеспеченные люди, которые способны заработать.

О самом кокаине можно сказать - сразу зависимость не так сильна и заметна, как это с синтетическими опиоидами, после употребления которых человек может попасть в больницу с тяжелой передозировкой. Его нельзя сравнивать и с марихуаной, которую, судя по цене, может позволить себе больший объем людей, которую курят и можно узнать по запаху, - поэтому изъятий сравнительно мало.

Можно считать, что «хорошего» кокаина в Латвии нет. В плане чистоты в Латвии доступен преимущественно 20% кокаин, 15%, а остальное - примеси. В виде примесей могут быть различные медикаменты, которые в большом объеме могут вызвать рак, различные болезни. Кроме того, это может быть глюкоза или другие вещества.

Были случаи, когда изымали кокаин 70% чистоты, но таких случаев очень мало. Преимущественно, это люди, которые на вечеринках хотят употреблять кокаин, не до конца понимая, что они употребляют.

Они отдают от 90 евро, что считается кокаином плохого качества, до 130, 140 евро за грамм, но на самом деле получают разные примеси.

Изготовление наркотических веществ на месте. Насколько актуальная эта проблема и какие тенденции наблюдаются в выращивании марихуаны и изготовлении синтетических веществ?

Говоря о выращивании марихуаны, тенденции не меняются - число плантаций растет. В прошлом году было найдено 49 плантаций, но годом ранее их было меньше. Две трети из них были предназначены для местного рынка и не были очень большими.

В свою очередь остальные «селекционеры» пытались подойти к делу серьезно, чтобы заработать большие деньги. Здесь можно говорить о плантациях, на которых найден несколько килограммов сухой массы, где люди вложили деньги в оборудование, подошли более творчески, чтобы, к примеру, не было видно потребления электричества, не чувствовалось запаха, чтобы была серьезная теплоизоляция.

В принципе, мы каждый год видим в таких плантациях новинки, используемые в строительстве, современные утеплители, системы очистки воздуха и так далее.

Если у человека найдут три саженца, это считается плантацией?

Да, так установлено законом. Выращивание запрещено. Опираясь на работу в полиции - почти все говорят, что растят только для себя, но реальность показывает другую ситуацию - к примеру, задержали человека, у которого было несколько саженцев, он только немного продавал соседям, говоря, что это был редкий случай.

Однако проходит несколько лет, и он уже снял помещение, где выращивать. Это заработок.

Поэтому закон четко устанавливает - если выращивается марихуана - это наказуемая деятельность.

Конечно, нужно смотреть на объемы, на количество сухой массы. Выращивание - одна статья, а реализация - совсем другая, это иная ответственность.

Получается, полиции нужно доказать, что выращивающий марихуану ее продавал, чтобы наказать строже?

Да, в этом случае нужно говорить о том, что обычно человек на нескольких саженцах не останавливается. К примеру, он выращивает и дает другу. Но после этого - зачем мне его угощать, если можно продать за 10 евро грамм, почему бы не заработать?

Как с производством синтетических веществ в Латвии?

В прошлом году были ликвидированы три профессионально оборудованные лаборатории. К примеру, в 2015 году были открыты два сравнительно небольших производства амфетамина, одно из них было примитивным, где лицо с химическим образованием все смешивало ложками.

Затем был перерыв, но в прошлом году в Видземском регионе обнаружили производство, где уже было около 40 килограммов готовой продукции.

Кроме того, были найдены две лаборатории по производству метадона (вещество, используемое в героиновой терапии), которые принадлежали одной организованной группе, занимающейся изготовлением и реализацией этого вещества.

В эти лаборатории была вложена большая работа, и это показывает, что изготовление таких веществ имеет место быть, однако это показывает и то, что создание таких лабораторий не происходит лавинообразно.

Оценивая общую ситуацию, можно сказать, что в Латвии размещение лабораторий не так распространено, как в других странах - Польше, Бельгии, Голландии, Литве.