В Агенскалнсе агрессивный супруг побил свою жену и дочку

21 апреля около 23:00 работники Рижской муниципальной полиции направились на вызов в Агенскалнс, где произошел семейный конфликт.

На месте событий полицейские встретили супружескую пару. Женщина, вызвавшая полицию, рассказала, что в день событий мужчина, находясь в алкогольном опьянении, и устроил разборки, напав на нее. Конфликт возник по бытовым проблемам. За происходящим наблюдала их малолетняя дочь, которая пыталась защитить мать.

По словам пострадавшей, мужчина схватил ребенка за шею и толкнул. Девочка головой ударилась о дверь.

В присутствии полицейских насильник подтвердил слова пострадавшей. На место событий были вызваны работники Неотложной медицинской помощи.

В присутствии стражей порядка мужчина пассивно агрессивен и продолжал угрожать супруге тем, что разобьёт семейную машину, если ему не отдадут ключи от транспортного средства. Женщина пояснила, что машина ему не принадлежит, ее владеет мать пострадавшей, которая передала машину в пользование своей дочери, а не ее мужу.

Вызвавшая полицию женщина также рассказала, что у ее супруга нет автоводительских прав и она никогда не отдаст ключи нетрезвому человеку.

Такая позиция супруга разозлила еще большею

Пострадавшая рассказала, что боится оставаться одна в квартире с мужем и пожелала написать заявление о происходящем. 32-летний мужчина был задержан и доставлен в Госполицию. Работу по указанному адресу переняли работники Госполиции и Неотложной службы медицинской помощи.