Самоубийство или сильное опьянение? Мужчина на джипе заехал в озеро и погиб

Испорченный барьер автостоянки и следы машины, которые заканчиваются у самой кромки воды - такую картину утром 10 мая увидели двое прохожих в Межапарке, у озера Кишэзерс, рассказывает передача Degpunktā на канале LNT.

Затем, на впечатляющем от берега расстоянии, мужчины увидели крышу внедорожника. На место ЧП были вызваны спасатели и полиция.

Пока спасатели пытались с помощью техники вытащить джи из воды, местные жители удивлялись, как такое могло произойти.

Спасатели нашли в салоне машины тело 47-летнего мужчины. Вероятнее всего, он совершил самоубийство. Возможно, мужчина привязал себя к креслу или рулю автомашины, чтобы в последний момент не передумать.

Не исключается и версия отдыхающих о том, что водитель в момент ДТП находился в сильном алкогольном опьянении.

Добавим, что мужчина задекларирован в Межапарке, нескольких кварталах от места ЧП. Так, что ему должно быть хорошо знакома местность и вряд ли он в темноте перепутал дорогу с водной гладью.