Под видом сотрудников Latvijas gāze грабители проникают в дома и квартиры

Время от времени полиция регистрирует случаи, когда злоумышленники под видом сотрудников различных учреждений проникают в квартиры и дома, чаще всего воры прикидываются работниками Latvijas gāze. В мае нынешнего года уже было несколько таких случаев, когда лже-газовщики проникали в квартиры. Об этом сообщает Государственная полиция.

Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди, которых легче заговорить, чтобы совершить преступление.

3 мая мошенница попала в квартиру пенсионерки в Кенгарагсе и украла деньги и ювелирные украшения. Анесколько дней спустя похожее преступление было совершено в Пурвциемсе.

За подобные преступления в предыдущие годы было задержано несколько человек. Во всех случаях преступники действовали одинаково. Они говорили что пришли проверить газовый счетчик или называли другую обоснованную причину для того, чтобы попасть в квартиру и вынести ценные вещи.

Всех пострадавших от рук мошенников полиция просит звонить по телефону 110.

Образец удостоверения сотрудника GASO FOTO: Valsts polcija

В свою очередь Latvijas gāze напоминает, что с 1 января 2017 года не проводит обслуживание домашних газовых хозяйств. Эта функция передана GASO. У сотрудника при себе должно быть обязательно удостоверение GASO.