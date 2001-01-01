Кристина, Алекс и Янис: дети, которые давно пропали без вести и до сих пор не найдены

В Латвии каждый год Госполиция регистрирует сотни заявлений о пропаже несовершеннолетних. Согласно статистике, в прошлом году было начато 520 таких дел, 471 из них закрыто.

Чаще всего ищут подростков, склонных к бродяжничеству. Часто это дети из неблагополучных семей, из социальных домов. Часто бывает, что дети пропадают после семейного конфликта, когда один из родственников уводит ребенка.

Но есть и те, чья судьба остается неизвестной на протяжении нескольких лет. К сожалению, тогда у полиции появляются подозрения, что с ребенком произошел несчастный случай или он стал жертвой преступления.

FOTO: Valsts policija

Кристине Волкова пропала 26 марта 2010 года

Девочка 2001 года рождения пропала у моста реки в Резекне. Возможно, прогуливаясь по берегу, она непонятным образом упала в воду. Была одета в белую куртку, черные штаны, красные зимние сапоги, на голове - белая шапка.

Алекс Емельяновс пропал 29 марта 2010 года

Его разыскивает госполиция в Латгалии. Мальчик 2002 года рождения вышел в этот день из дома в 12 часов и так и не вернулся. Был одет в зеленую куртку с капюшоном, черные брюки с красными полосками, шапку светло синего цвета, на ногах - резиновые сапоги. Есть подозрения, что мальчик утонул.

Янис Ткаченко пропал 15 октября 2012 года

Мальчик 2001 года рождения сбежал из Резекненской больницы и не вернулся. Мальчик был одет в голубые джинсы и черную куртку. Мальчик может находится в Резекне или Краславском районе. Но, скорее всего, также утонул в одном из местных болот.

Для его обнаружения были привлечены силы организации по поиску людей bezvests. lv, однако поиски пока не дали результата.