Отмененный рейс airBaltic: Потрепанные нервы и неудавшееся путешествие

 

Фото: LETA

«Два дня чувствую себя почти как герой из российского фильма про невероятные приключения итальянцев. «Благодаря» авиакомпании, которая неоправданно именует себя самой пунктуальной, - airBaltic», - рассказала девушка, которая планировала из Риги попасть в Стокгольм, чтобы дальше отправиться в Белград. Первый рейс был отменен. Молодой женщине предложили лететь на следующий день в Вену, откуда она могла попасть в точку назначения. Этот рейс задержался больше чем на полчаса, поэтому в самолет, который летел в Белград, она не успела, пишет TVNET.

Потерянное время, смена плана путешествия, потрепанные нервы. Таков результат тщательно спланированного полета. «За 10 минут до посадки было объявлено об отмене рейса.

Я допускаю, что авиакомпании все равно, что мне надо в точку назначения попасть в определенный день»,

говорит женщина.

В airBaltic порталу TVNET пояснили, что рейс из Риги в Стокгольм был отменен по техническим причинам.

«К сожалению не было возможности совершить вечерний рейс на резервном самолете. Всем пассажирам предложили альтернативу, чтобы поскорее попасть в планируемую точку назначения», - пояснила руководитель Отдела корпоративной коммуникации airBaltic Алисе Бриеде.

«В конкретном случае пассажирка, которая планировала лететь из Риги в Белград, была перерегистрирована на полет на следующий день с пересадкой в Вене. Самолет, к сожалению, прибыл с задержкой с предыдущего рейса, поэтому задержался и вылет на 32 минуты».

Надежды попасть в Белград растаяли. Пассажирка рассказала, что в Вену самолет прибыл с 40-минутной задержкой.

«Пробежав сквозь весь аэропорт, пройдя новый паспортный контроль и контроль безопасности, мне не удалось...»

В airBaltic пояснили, что из Вены клиентке был обеспечен рейс в Белград компании Austrian Airlines, которая является партнером airBaltic.

Женщина же всем советует сто раз подумать, «прежде чем использовать услуги этой «самой пунктуальной» авиакомпании».

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