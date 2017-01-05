Внутренние кварталы в Риге очистят от снега при помощи тракторной техники

С сегодняшнего дня предприятие «Ригас наму парвалдниекс» (РНП) к очистке подъездных дорог и дворов от снега привлекает и тракторную технику. В общей сложности работают более 30 единиц техники, сообщают на предприятии.

Снег с территорий жилых домов, в том числе и с тротуаров, уже убирают дворники или специальные бригады. В свою очередь техника будет использоваться для очистки внутриквартальных и подъездных дорог. Сроки исполнения работ зависят от множества факторов, в том числе – будет ли обеспечен доступ к дороге во дворе, кроме того, придется учитывать погодные условия.

Предприятие обязуется провести снегоуборочные работы в течение одного-семи рабочих дней.

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РНП призывает автоводителей парковать машины так, чтобы они не мешали тракторной технике чистить дороги во дворах. В случае, если автомобили будут препятствовать работе тракторной техники, снег они смогут убрать только при следующем заезде.

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