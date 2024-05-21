В Эстонии открылся первый магазин без продавцов. Что говорят конкуренты?

В новом магазине самообслуживания покупатели сами сканируют свои товары и оплачивают их на кассе банковской картой, без необходимости контакта с сотрудниками. Для входа в магазин также необходима банковская карта. Ассортимент магазина включает около 600 товаров, необходимых в повседневной жизни.

В ассортименте нет продуктов, которые покупатель должен взвешивать сам (все овощи и фрукты уже упакованы). Кроме того, в этом магазине нельзя купить алкоголь и табачные изделия, поскольку магазин обязан проверять возраст покупателя при их покупке.