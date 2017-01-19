Читатель: «Мы пытались закрыть глаза на «ССовцев», но то, что произошло вчера...»

За последние несколько месяцев чего только не писали о портале ss.lv. Пользователи социальных сетей призывают бойкотировать портал объявлений и ищут альтернативы, аргументируя это неоправданым повышением цен, неадекватной модерацией и снятием денег с виртуальных счетов.

В редакцию Русского TVNET написал читатель Олег, который сообщил, что с проблемами сталкивались не только физические лица, однажды выставившие на продажу свой автомобиль или квартиру, но и коммерческие компании, которые на протяжении нескольких лет пользуются услугой платных объявлений, рекламируя свою продукцию.

«Наша компания являлась постоянным клиентом данного ресурса с 2012 года и, надо сказать, что форма и стиль общения с клиентами меня, мягко говоря, смущала всегда. Требования и правила, согласие с которыми нужно подтвердить при подаче обьявления, очень туманны и богаты размытыми формулировками, за любое «нарушение» постоянно меняющихся правил - репрессии в виде удаления рекламы и грозных предупреждений от загадочного вечно злого «админа».

Реклама

Мы пытались закрыть глаза на постоянный рост расценок, требований и хамства со стороны «ССовцев», не говоря уже о немалом количестве обьявлений с предложением похожих товаров сомнительного происхождения на этом ресурсе. Но то, что произошло вчера, в рамки здравого смысла вообще не укладывается! После продления обьявления, пришло предупреждение с удалением нашего обьявления.

Попытки призвать представителя ss.lv к здравому рассудку и логике привели... к удалению всех(21!) оплаченных обьявлений, фотографий, а также исчезновению аккаунта с деньгами на счете!

Похоже на этом злой судья удовлетворился, и исчез, перестав отвечать на переписку. Наверное, подоспела новая жертва. Похоже, эта контора освоила новый канал доходов и самовыражения. Кто следующий?», - поделился своой историей читаель Русского TVNET Олег.

О подобных ситуациях Русский TVNET рассказывал в декабре 2016 года. Тогда пользователи социальных сетей жаловались на то, что администрация клиентов либо посылала в прямом смысле этого слова, либо игнорирует их.

Подобные жалобы продолжают появляться в различных ресурсах практически ежедневно. Вот лишь несколько примеров:

Фото: скриншот Facebook

Фото: скриншот Facebook

Фото: скриншот Facebook

На вялую коммуникацию жаловались и журналисты, которые не получали ни устных, ни письменных ответов от администрации портала. Однако Русский TVNET, спустя некоторое время после публикации статьи «Популярный сайт объявлений «разводит» латвийцев: «Или работайте честно, или идите на...»» получил формальный ответ от представителей ss.lv:

«На большинство разделов цены на объявления снизились, повысились на автомобили и недвижимость. Сейчас цена на объявление зависит от цены товара, предлагаемого в объявлении. Стоимость объявлений стала более справедливой, дороже для тех, кто продает дорогие товары и дешевле для тех, кто продает что-то дешевле. ss.lv ежедневно посещают 250-300 тысяч пользователей, и, если сравнивать цены на объявления на других порталах с экстраполяцией на тираж то на ss.lv, цены по прежнему значительно ниже чем у конкурентов».

Следует добавить, что

пользователей интернета не устраивает не только повышение цен в определённых категориях, но и то, что теперь, для того, чтобы подать объявление, необходимо ввести свой персональный код.

Появилась неофициальная информация, что данные нововведения - требование Службы госдоходов (СГД), необходимое для того, чтобы контролировать количество и сумму сделок, которые латвийцы совершают в электронной среде. Однако, по наблюдениям Русского TVNET, персональный код требуют ввести только на ss.lv, на других сайтах, например, latauto.lv или reklama.lv, условия размещения объявлений пока не изменились.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, Русский TVNET связался с представителями СГД и Государственной инспекции данных. За дальнейшем развитии событий следите в наших публикациях.

Еще по этой теме