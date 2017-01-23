СЗК против «кладбищенского трамвая»

Если Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) возглавит Рижскую думу, то «кладбищенского трамвая» в район ул. Сканстес не будет, но СЗК поддержал бы прокладку трамвайной линии через Межциемс, Пурвциемс и Плявниеки. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил кандидат СЗК на пост мэра Риги Арманд Краузе.

Он назвал прокладку трамвайной линии через жилые микрорайоны Межциемс, Пурвциемс и Плявниеки более целесообразной, так как она была бы доступна большему числу рижан.

Важно, чтобы столичное самоуправление работало в сотрудничестве с «руководством Латвийского государства», подчеркнул Краузе.

Реклама

Видео

Как сообщалось, сегодня правление СЗК выдвинуло лидером списка своих кандидатов в депутаты на предстоящих в начале июня выборах Рижского самоуправления председателя правления партии Арманда Краузе.

Краузе - заместитель председателя Крестьянского союза Латвии (КСЛ), парламентский секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса (СЗК). В 2013 году он уже баллотировался на должность мэра Риги по списку СЗК.