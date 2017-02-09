В вестибюле Рижского замка случилось ЧП; к счастью, пострадавших нет

В вестибюле Рижского замка сегодня упала люстра, сообщили агентству ЛЕТА в президентской пресс-службе.

О происшествии информировано управляющее Рижским замком ГАО «Государственная недвижимая собственность», которое в настоящее время выясняет его причины.

Представитель агентства Арнис Блодонс сообщил, что люстра висела на историческом потолочном перекрытии, которое во время реконструкции замка не ремонтировалось.

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«Крепежный крюк отделился, и люстра упала. Мы пригласим специалиста, который выяснит, почему не выдержало крепление. Упавшая люстра повреждена, но объем ущерба можно будет определить после экспертизы», - сказал Блодонс.

Он добавил, что упавшая люстра не имела исторической ценности, так как была копией.

Пострадавших в результате падения люстры нет, и инцидент никак не повлиял на работу канцелярии президента.

Сегодня в Рижском замке состоялась встреча президентов стран Балтии и Германии, на которой обсуждались актуальные вопросы и дальнейшее сотрудничество.

Как сообщалось, в январе в Рижском замке из-за утечки воды оказался залит потолок Белого зала.