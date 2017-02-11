Выигравший 240 000 евро латвиец часть денег отдаст на благотворительность

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Недавно в бюро «Latvijas Loto» пришел победитель SuperBingo лотереи, выигравший более 240 000 евро.

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Победителем оказался 40-летний мужчина из Видземе. В SuperBingo он принимал участие всего несколько раз. В тот счастливый день, он приобрел два игровых варианта, чтобы в воскресенье утром вместе с женой посмотреть шоу и испытать удачу.

Часть выигрыша мужчина планирует пожертвовать на благотворительность: «Еще до выигрыша я часто представлял, что буду делать с большими деньгами и всегда был уверен, что часть необходимо отдать нуждающимся».

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