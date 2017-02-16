На прошлой неделе интенсивность распространения гриппа в Латвии уменьшилась на 10,2 %. Во вторую неделю февраля он составлял 533,3 случая на 100 000 жителей.
- Большая часть людей, умерших от гриппа, не делали прививку 12 февраля 2017 г.
Больше всего заболевших было среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.Так как порог эпидемии еще превышен в 5 раз, карантин в больнице сохраняется.
Самый высокий уровень распространения гриппа на прошлой неделе был в Резекне - 890,2 случая на 100 000 жителей.
С начала сезона в больницах в связи с гриппом лечились 1060 пациентов:
930 от гриппа и 130 от вызванной гриппом пневмонии. В этом сезоне от осложнений, вызванных гриппом, в Латвии скончались уже 17 человек (средний возраст 81 год).
Медики не исключают, что с возвращением сырой и ненастной погоды распространение гриппа вновь может усилиться.Еще по этой теме