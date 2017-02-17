АЧС впервые выявлена у кабанов в Добельском крае

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 56 кабанов, павших от африканской чумы свиней (АЧС), и болезнь впервые обнаружена в Добельском крае, в Яунберзской волости, где найдено четыре погибших кабана, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.
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Также АЧС впервые выявлена в Кришьяньской волости Балвского края. Больше всего погибших животных найдено в Тукумсском крае.
Таким образом, в этом году АЧС заболели 236 кабанов в 72 волостях 43 краев. В прошлом году болезнь затронула 1146 животных.
Как сообщалось, в этом году АЧС заболели также более 13 тыс. домашних свиней на двух крупных фермах.Еще по этой теме