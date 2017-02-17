АЧС впервые выявлена у кабанов в Добельском крае

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 56 кабанов, павших от африканской чумы свиней (АЧС), и болезнь впервые обнаружена в Добельском крае, в Яунберзской волости, где найдено четыре погибших кабана, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

Еще по этой теме

Также АЧС впервые выявлена в Кришьяньской волости Балвского края. Больше всего погибших животных найдено в Тукумсском крае.

Таким образом, в этом году АЧС заболели 236 кабанов в 72 волостях 43 краев. В прошлом году болезнь затронула 1146 животных.

Реклама

Как сообщалось, в этом году АЧС заболели также более 13 тыс. домашних свиней на двух крупных фермах.

Еще по этой теме
За три года на борьбу с АЧС истрачено более 13 млн евро

За три года на борьбу с АЧС истрачено более 13 млн евро

Сейм поддержал введение чрезвычайной ситуации из-за АЧС

Сейм поддержал введение чрезвычайной ситуации из-за АЧС

Пострадавшему от АЧС хозяйству компенсируют 695 тыс. евро

Пострадавшему от АЧС хозяйству компенсируют 695 тыс. евро


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Девушка, с которой все хотят быть Wo&Men

Девушка, с которой все хотят быть

Названы идеальные пропорции женского рта Wo&Men

Названы идеальные пропорции женского рта

Названы сроки исчезновения альпийских курортов Hi-Tech

Названы сроки исчезновения альпийских курортов

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой» Showbiz

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой»

Сьюзен Сарандон на 70-м году жизни призналась в бисексуальности Showbiz

Сьюзен Сарандон на 70-м году жизни призналась в бисексуальности

Заболевания

Животный мир

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 