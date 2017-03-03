Лишенный прав латвиец продает на ss.lv машину: «деньги нужны, чтобы выпить»

Некоторое время назад на портале объявлений SS.lv появилось объявление некое латвийца, который выставил на продажу свою автомашину. Все бы ничего, если бы не стиль и причины продажи авто.

Как пишет amizanti.lv, владелец хотел продать свой Volkswagen Golf 2 по сравнительно низкой цене, всего лишь за 120 евро.

Более того, в объявлении все детализировано описано – где он катался на этом авто, почему продает и даже то, куда он потратит вырученные за машину деньги.

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Текст объявления:

На ходу. Но без переписи, техпаспорт есть. Сразу поменял сцепление. Есть возможность вначале совершить тест-заезд и гарантирую, что не более чем за 11 секунд можно разогнаться от 0 до 100 км/ч.

Ручной тормоз работает, как нож, еще вчера резал. И, конечно, шины тоже хорошие, с собой дам две запаски на металлических дисках. У машинки встроенный газ, находящийся в идеальном состоянии. Если у кого-то возникнет желание сделать техосмотр, то думаю, что проблем возникнуть не должно, предварительно сделав небольшие вложения. У этого гольфа 6-ступенчатая коробка передач.

Продаю так дешево, потому что получил запрет на вождение на 4 года, слишком куралесил, и деньги нужны, чтобы выпить.

Могу также обменять на 20 литров 40% напитка или 120 евро. Ну, если меня отвезут до ближайшей точки, туда 4 км/ч и обратно 4 км/ч, то гольф отдам за 80 евро.

Фото: скриншот